POK में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 जवानों की मौत

Pakistan News: पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान में एक पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी. पाकिस्तानी दैनिक डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हेलीकॉप्टर दीमर जिले के चिलास कस्बे में एक नवनिर्मित प्रस्तावित हेलिपैड पर ट्रेनिंग लैंडिंग कर रहा था, तभी हादसा हो गया.

दीमर के सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) अब्दुल हामिद ने कहा, “रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत कार्य जारी है.” हादसे के तुरंत बाद एफसीएनए कमांडर, डीजी जीबी स्काउट्स, दीमर के कमिश्नर और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. रेस्क्यू दल जलते हुए मलबे को बुझाने में जुटे रहे.

अधिकारियों ने बताया कि हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन प्राथमिक रूप से तकनीकी खराबी को कारण माना जा रहा है. सूचना अधिकारी फराक ने इस दुर्घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की. वहीं, स्थानीय नेता हाजी गुलबर खान ने भी पुष्टि की कि हादर क्षेत्र में सेना का एविएशन हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ. उन्होंने चिलास अस्पताल में आपातकाल लगाने और सभी चिकित्सा कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब कुछ ही सप्ताह पहले खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में एक और सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें दो पायलट और तीन क्रू सदस्य मारे गए थे. वह हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री लेकर गया था. साल 2024 में भी खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान में एक पेट्रोलियम कंपनी का हेलीकॉप्टर श्वा ऑयल फील्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत और आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

इनपुट-आईएएएनएस