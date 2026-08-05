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कश्मीर में 370 हटने के सात साल पूरे, मकामी लोगों ने साझा किए अपने अनुभव

Article 370 Anniversary: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया. स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे क्षेत्र में शांति, विकास, बेहतर कानून-व्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़े हैं. उन्होंने बदलावों को जम्मू-कश्मीर के लिए सकारात्मक और ऐतिहासिक बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 05, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:07 AM IST
कश्मीर में 370 हटने के सात साल पूरे, मकामी लोगों ने साझा किए अपने अनुभव
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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