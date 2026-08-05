/कश्मीर में 370 हटने के सात साल पूरे, मकामी लोगों ने साझा किए अपने अनुभव

राज्य चुनें
Article 370 Anniversary: सात साल पहले जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था और जम्मू-कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7वीं वर्षगांठ पर जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में लोगों ने बुधवार (5 अगस्त) को अरनी प्रतिक्रिया दी. लोगों ने कहा कि इस फैसले से जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मदद मिली है, साथ ही इससे शांति, विकास और युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के बेहतर अवसर भी आए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के जरिए राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे विशेष स्वायत्तता देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को समाप्त करने के बाद, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था. पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को श्रेय देते हुए, कई मकामी लोगों ने कहा कि साल 2019 के बाद से इस क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं. उन्होंने खास संवैधानिक प्रावधानों को हटाने के बाद कानून-व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन के विस्तार और बेहतर सामाजिक स्थिरता को मुख्य नतीजों के तौर पर बताया.
मीडिया से बात करते हुए मकामी निवासी बासित डार ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आए बदलावों ने क्षेत्र में रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया है और लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद की है. उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 हटने के बाद से हम मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। पहले स्कूल, ऑफिस और कॉलेज महीनों तक बंद रहते थे। कई समस्याएं थीं। बार-बार विरोध-प्रदर्शन होते थे; बाजार बंद रहते थे. 35 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, 30 साल बाद सिनेमा हॉल फिर से खुले." सुरक्षा स्थिति में सुधार पर जोर देते हुए डार ने कहा, "हमारी माताएं और बेटियां अब यहां सुरक्षित हैं; वे रात के खाने के बाद टहलने भी जाती हैं, और हमें अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती."
उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक बदलावों के बाद पूरे जिले में विकास और शांति दिखाई देने लगी है. डार ने कहा, "यहां विकास और शांति कायम हुई है. तब से कुलगाम में किसी बेगुनाह की हत्या नहीं हुई है. इसलिए, यहां के लोग बहुत खुश हैं... अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पत्थरबाजी या विरोध-प्रदर्शन जैसी कोई घटना नहीं हुई है... हमें इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर मनाना चाहिए." एक और निवासी, शब्बीर अहमद ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास लाने और हालात बेहतर करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया.
मीडिया से बात करते हुए अहमद ने कहा, "अनुच्छेद 370 को हटाना कोई कहानी नहीं, बल्कि मोदी जी द्वारा रचा गया इतिहास है. मैं साफ़ तौर पर कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद, अगर आप जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ कुलगाम को भी देखें, तो हर वो अधूरा काम जो पिछली सरकारें पूरा नहीं कर पाई थीं, वो अब पूरा हो चुका है. जब से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया है, तब से यहाँ पुल, एम्स (AIIMS), कॉलेज और कई दीगर विकास परियोजनाएँ पूरी की गई हैं." उन्होंने 5 अगस्त को इस इलाके के लोगों के लिए जश्न का दिन बताया और जम्मू-कश्मीर के भविष्य पर अपनी राजनीतिक राय भी रखी.
उन्होंने आगे कहा, "5 अगस्त हमारे लिए खुशी का पल है; 15 अगस्त 1947 के बाद, यह दिन हमें बहुत खुशी देता है. अनुच्छेद 370 अब अतीत की बात हो गई है. मैं केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को यह भी बताना चाहता हूँ कि अब यह समुदाय और बेवकूफ नहीं बनेगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की वजह से ही अगस्त 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर में हर दिन 'काला दिन' जैसा होता था; अब हम और बेवकूफ नहीं बनेंगे... अगले कार्यकाल में यहाँ BJP की सरकार बनेगी."