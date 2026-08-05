/कश्मीर में 370 हटने के सात साल पूरे, मकामी लोगों ने साझा किए अपने अनुभव

मीडिया से बात करते हुए मकामी निवासी बासित डार ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आए बदलावों ने क्षेत्र में रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया है और लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद की है. उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 हटने के बाद से हम मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। पहले स्कूल, ऑफिस और कॉलेज महीनों तक बंद रहते थे। कई समस्याएं थीं। बार-बार विरोध-प्रदर्शन होते थे; बाजार बंद रहते थे. 35 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, 30 साल बाद सिनेमा हॉल फिर से खुले." सुरक्षा स्थिति में सुधार पर जोर देते हुए डार ने कहा, "हमारी माताएं और बेटियां अब यहां सुरक्षित हैं; वे रात के खाने के बाद टहलने भी जाती हैं, और हमें अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती."