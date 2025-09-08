AAP MLA मेहराज मलिक को पुलिस ने भेजा जेल, तो भड़क गए केजरीवाल; कहा- साजिशें हमें नहीं....
Arvind Kejriwal on Mehraj Malik Arrest: जम्मू-कश्मीर में आप विधायक मेहराज मलिक को PSA के तहत गिरफ्तार कर भद्रवाह जेल भेजा गया. उन पर युवाओं को भड़काने और अधिकारियों से दुर्व्यवहार के आरोप हैं. इस गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:14 PM IST

Arvind Kejriwal on Mehraj Malik Arrest: जम्मू-कश्मीर में आम आदमी पार्टी के डोडा विधायक मेहराज मलिक को पुलिस ने PSA के तहत गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तार के बाद आप के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसके पीछे के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है.

केजरीवाल ने एक्स पर लिख, "क्या अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल की मांग करना इतना गंभीर अपराध है कि एक निर्वाचित विधायक को इसके लिए जेल जाना पड़े? मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी के शेर हैं. वह हमेशा लोगों की आवाज़ रहेंगे और उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे. जेल, धमकियां और साज़िशें... इनमें से कोई भी आप के किसी भी सिपाही को डरा नहीं सकता."

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा ने गिरफ्तारी को "शर्मनाक आत्मसमर्पण" करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है. अपने पोस्ट में पारा ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक पवित्रता की रक्षा की मांग की. उन्होंने एक्स पर लिखा,  "शर्मनाक आत्मसमर्पण. विधानसभा सचिवालय द्वारा एक निर्वाचित विधायक के खिलाफ पीएसए का समर्थन लोकतंत्र पर सीधा हमला है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को कार्रवाई करनी चाहिए, विधायक जैसे संस्थान, जो जनता की अंतिम संस्था है, को चुप न होने दें. आज मेहराज हैं, कल आप भी हो सकते हैं."

उन्होंने आगे लिखा, "मेहराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. वह जन सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं हैं और उन्हें हिरासत में रखने के लिए इस बदनाम कानून का इस्तेमाल करना गलत है. अगर एक निर्वाचित सरकार एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल कर सकती है, तो कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि जम्मू-कश्मीर के लोग लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखेंगे."

इनपुट-ANI

;