सीमांचल में डेमोग्राफी बदलने के नैरेटिव पर ओवैसी ने गृहमंत्री अमित शाह से पूछा ये सवाल?

Asaduddin Owaisi on Seemanchal Illegal Immigrants: असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह और पीएम मोदी पर भी हमला बोला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Asaduddin Owaisi: बिहार में दो महीने बाद विधानसभा इलेक्शन होने हैं. राज्य में सियासी पारा अभी से चढ़ गया है. केंद्रीय नेताओं के दौरे जारी हैं. बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज बेतिया में और देश में मशहूर और चर्चित नेता प्रियंका गांधी मोतिहारी में रैलियां करेंगी. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी चार दिवसीय सीमांचल के दौरे पर हैं. बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है. जुमे की नमाज़ के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित किया और मीडिया को भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला.
उन्होंने कहा कि सीमांचल में डेमोग्राफ़ी बदलने की बात बार-बार की जाती है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो 11 साल तक आप गृह मंत्री रहे, तब क्यों नहीं रोका गया. उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि बांग्लादेश की शेख हसीना के नाम पर सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है. उन्हें सीमांचल भेज दीजिए, हम दिखा देंगे कि बाहर का रास्ता कैसे दिखाया जाता है.
ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला
ओवैसी के मुताबिक, प्रधानमंत्री घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन चीन बॉर्डर पर एयरस्ट्रिप बनाने या नेपाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ नहीं कहते. ओवैसी ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा कि 65 लाख घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से पहले ही हटा दिए गए हैं. इसके बावजूद सीमांचल की जनता पर घुसपैठ का आरोप लगाया जा रहा है. उन्होंने इसे सीमांचल को बदनाम करने की साजिश बताया और कहा कि जनता इसका जवाब चुनाव में देगी.
पिछले चुनाव में ओवैसी का हुआ था फायदा
गौरतलब है कि बिहार में AIMIM ने पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थीं. सीमांचल ओवैसी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र मुस्लिम आबादी और संवेदनशील राजनीतिक स्थिति वाला है. यहां की डेमोग्राफी और अल्पसंख्यक वोट उनके लिए निर्णायक हैं. ओवैसी इसे एआईएमआईएम के विस्तार और राजनीति में प्रभाव बढ़ाने का प्रमुख केंद्र मानते हैं.