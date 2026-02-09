Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3103446
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें‘6 बार माफी मांगने वाले को भारत रत्न? कल गोडसे को भी देंगे!’ ओवैसी का बड़ा हमला

‘6 बार माफी मांगने वाले को भारत रत्न? कल गोडसे को भी देंगे!’ ओवैसी का बड़ा हमला

Asaduddin Owaisi on Savarkar: असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देना गलत है. उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी भविष्य में गोडसे को भी सम्मानित करने के बारे में सोच सकती है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:13 PM IST

Trending Photos

‘6 बार माफी मांगने वाले को भारत रत्न? कल गोडसे को भी देंगे!’ ओवैसी का बड़ा हमला

Savarkar Bharat Ratna Controversy: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत की. इसके बाद देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मोहन भागवत के बयान की कड़ी निंदा की. इसी कड़ी में AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी RSS चीफ के बयान पर पलटवार किया है. तेलंगाना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसे आदमी को भारत रत्न देने की योजना बना रही है जिसने अंग्रेजों को छह दया याचिकाएं लिखी थीं. एक समय आएगा जब बीजेपी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न से सम्मानित करने पर विचार करेगी."

इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी RSS पर ज़ोरदार हमला किया. उन्होंने सवाल उठाया कि सावरकर को किस आधार पर भारत रत्न दिया जाना चाहिए. सांसद ने सावरकर पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया. मसूद ने कहा, "उन्हें किस आधार पर भारत रत्न दिया जाना चाहिए? किस उपलब्धि के लिए? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का कारण बनने के लिए? यह सावरकर ही थे जिन्होंने देश के अंदर सबसे पहले दो राष्ट्रों का विचार फैलाया और भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की वैचारिक नींव रखी."

विपक्षी पार्टियों ने बोला हमला
इसके अलावा विपक्षी पार्टी के नेताओं ने मोहन भागवत के इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे विवादित बताया है. CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है, तो यह भारत के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय होगा. उन्होंने कहा कि सावरकर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए जाने जाते हैं. उन्हें नफरत, बांटने वाली राजनीति और ध्रुवीकरण का जनक माना जाता है. इसलिए, अगर उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, तो यह एक दुखद दिन होगा.

हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं मांग
गौरतलब है कि कई सालों से बीजेपी से जुड़े हिंदूवादी नेता और RSS के लोग, दूसरे हिंदू संगठनों के साथ मिलकर, सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं. सावरकर ब्रिटिश राज के दौरान जेल में भी थे. कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती रही है, उनके विवादित विचारों और महात्मा गांधी की हत्या की साज़िश में कथित तौर पर शामिल होने का हवाला देते हुए. यह मुद्दा पहली बार 2019 में राजनीतिक चर्चा में आया जब बीजेपी की महाराष्ट्र यूनिट ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया. 2024 में शिवसेना (UBT) ने भी यही मांग की.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisi on SavarkarOwaisi attack SavarkarMohan Bhagwat Bharat Ratna demand

Trending news

muslim news
KGMU: मजार प्रबंधक ने नोटिस का दिया जवाब, बुलडोजर एक्शन की दी गई थी चेतावनी
Asaduddin Owaisi on Savarkar
‘6 बार माफी मांगने वाले को भारत रत्न? कल गोडसे को भी देंगे!’ ओवैसी का बड़ा हमला
Jahangir Khan Viral News
Watch: जहांगीर ने हिंदू महिला का गहनों से भरा बैग लौटाया, हैरान रह गई महिला!
muslim news
छत्तीसगढ़ HC:वसीयत के बावजूद नहीं मिल सकती पूरी संपत्ति, वारिसों से लेनी होगी सहमति
ISI Kashmir Operations
कश्मीर ऑपरेशन जिंदा रखने के लिए नए चेहरों की तलाश में है ISI, रिपोर्ट से खुलासा
Mathura News
जान मोहम्मद को सस्पेंड करने वाले अधिकारी पर भड़के गांव वाले, बताया पूरा सच
muslim news
घर तोड़े नहीं, ताले लग गए… कांशी राम कॉलोनी से 50 मुस्लिम परिवारों को किया गया बेदखल
Muzaffarnagar news
Muzaffarnagar Riot Case में कोर्ट का बड़ा फैसला, सबूतों के अभाव में 23 आरोपी बरी
South Sudan Civil War
South Sudan: गृह युद्ध रोक, बातचीत से मसले सुलझाएं... UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने की
Asaduddin Owaisi on Bharat Mata Jai Controversy
'संविधान 'हम भारत के लोग' से शुरू होता है, 'भारत माता' से नहीं', ओवैसी का बड़ा बयान