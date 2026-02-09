‘6 बार माफी मांगने वाले को भारत रत्न? कल गोडसे को भी देंगे!’ ओवैसी का बड़ा हमला

Savarkar Bharat Ratna Controversy: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत की. इसके बाद देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मोहन भागवत के बयान की कड़ी निंदा की. इसी कड़ी में AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी RSS चीफ के बयान पर पलटवार किया है. तेलंगाना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसे आदमी को भारत रत्न देने की योजना बना रही है जिसने अंग्रेजों को छह दया याचिकाएं लिखी थीं. एक समय आएगा जब बीजेपी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न से सम्मानित करने पर विचार करेगी."

#WATCH | Mahabubnagar, Telangana: On RSS chief Mohan Bhagwat demanding Bharat Ratna for Veer Savarkar, AIMIM MP and Chief Asaduddin Owaisi says, "... BJP is planning to confer the Bharat Ratna to a man who wrote six mercy petitions to the Britishers... There will be a time when… pic.twitter.com/hAJyw3rrHH — ANI (@ANI) February 9, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी RSS पर ज़ोरदार हमला किया. उन्होंने सवाल उठाया कि सावरकर को किस आधार पर भारत रत्न दिया जाना चाहिए. सांसद ने सावरकर पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया. मसूद ने कहा, "उन्हें किस आधार पर भारत रत्न दिया जाना चाहिए? किस उपलब्धि के लिए? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का कारण बनने के लिए? यह सावरकर ही थे जिन्होंने देश के अंदर सबसे पहले दो राष्ट्रों का विचार फैलाया और भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की वैचारिक नींव रखी."

विपक्षी पार्टियों ने बोला हमला

इसके अलावा विपक्षी पार्टी के नेताओं ने मोहन भागवत के इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे विवादित बताया है. CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है, तो यह भारत के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय होगा. उन्होंने कहा कि सावरकर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए जाने जाते हैं. उन्हें नफरत, बांटने वाली राजनीति और ध्रुवीकरण का जनक माना जाता है. इसलिए, अगर उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, तो यह एक दुखद दिन होगा.

हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं मांग

गौरतलब है कि कई सालों से बीजेपी से जुड़े हिंदूवादी नेता और RSS के लोग, दूसरे हिंदू संगठनों के साथ मिलकर, सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं. सावरकर ब्रिटिश राज के दौरान जेल में भी थे. कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती रही है, उनके विवादित विचारों और महात्मा गांधी की हत्या की साज़िश में कथित तौर पर शामिल होने का हवाला देते हुए. यह मुद्दा पहली बार 2019 में राजनीतिक चर्चा में आया जब बीजेपी की महाराष्ट्र यूनिट ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया. 2024 में शिवसेना (UBT) ने भी यही मांग की.