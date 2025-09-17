किसे चाहिए 'मुस्लिम-मुक्त भारत'; ओवैसी ने असम सरकार के वीडियो पर बोला हमला

Asaduddin Owaisi attacks Assam BJP: असम बीजेपी ने एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अगर बीजेपी न होती तो असम में मुस्लिम बहुल क्षेत्र कैसे होता. इस वीडियो पर AIMIM के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज असम बीजेपी पर तीखा हमला किया. ओवैसी ने इसे घृणास्पद हिंदुत्व विचारधारा बताते हुए कहा कि बीजेपी के लिए भारत में मुसलमानों का होना ही एक समस्या है. उनका सपना 'मुस्लिम-मुक्त भारत' है.

ओवैसी ने एक्स पर लिखा, "पटना हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बारे में Defamatory AI वीडियो हटाने का आदेश दिया था. हर किसी की मां की सबसे अधिक इज्जत होती है. असम बीजेपी के इस वीडियो के साथ भी यही नियम लागू होना चाहिए. यह सिर्फ अपमानजनक नहीं है, बल्कि यह मुसलमानों को खतरे के रूप में दिखाने वाला और उन्हें दमन करने का संदेश भी देता है."

BJP Assam has posted a disgusting AI video that shows a Muslim-majority Assam if there was no BJP. They are not fear-mongering just for votes, this is the repulsive Hindutva ideology in true form. The very existence of Muslims in India is a problem for them, their dream is a… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 17, 2025

क्या है पूरा मामला

असम BJP ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह वीडियो 'Assam Without BJP' शीर्षक से पोस्ट किया. वीडियो में दिखाया गया कि मुसलमान सार्वजनिक जगहों और सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें 'अवैध प्रवासी' बताया गया. इसके अलावा वीडियो में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और गौरव गगोई को पाकिस्तान से जुड़े होने का इल्जाम भी दिखाया गया.

विपक्ष के नेता ने जताई आपत्ति

इस वीडियो के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर धार्मिक नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के AICC सचिव मंसूर खान ने कहा, "असम बीजेपी ने राजनीतिक प्रचार के सबसे नीच स्तर पर गिरते हुए फेक AI वीडियो शेयर किया, जिसमें मुस्लिम बहुल असम को खतरे के रूप में दिखाकर सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा रही है. यह समाजिक सौहार्द पर जानबूझकर हमला है और हमारे साझा मूल्यों का अपमान है. असम के लोग इस जहरीले अभियान का जवाब देंगे."