'लव जिहाद के आंकड़े दिखाओ', ओवैसी का RSS और BJP सरकार पर बड़ा हमला

Owaisi Demands Love Jihad Data: मोहन भागवत के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की कि बीजेपी सरकार संसद में "लव जिहाद" पर ऑफिशियल डेटा पेश करे. उन्होंने कहा कि ठोस डेटा के बिना ऐसे दावे डर फैलाते हैं और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 05, 2026, 11:45 AM IST

Owaisi on Love Jihad: AIMIM के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कथित 'लव जिहाद' को लेकर सरकार और संघ परिवार पर सवाल उठाए हैं. ओवैसी ने मांग की कि अगर इन दावों का कोई ठोस आधार है, तो उसे आधिकारिक डेटा के साथ संसद में रिकॉर्ड पर रखा जाए.

महाराष्ट्र के अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि समाज में डर और भ्रम फैलाने के लिए कई सालों से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सरकार अब तक यह साफ करने में नाकाम रही है कि ऐसे कितने मामले असल में दर्ज किए गए हैं. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि पिछले 11 सालों में 'लव जिहाद' की कितनी घटनाएं हुई हैं, मामले कहां दर्ज किए गए और उनकी कानूनी स्थिति क्या है.

ओवैसी ने कहा कि किसी भी गंभीर आरोप को सिर्फ भाषणों और नारों से नहीं, बल्कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर साबित किया जाना चाहिए. उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि वह 'लव जिहाद' या ऐसे ही शब्दों की कानूनी परिभाषा बताए और यह भी बताए कि किस कानून के तहत इन्हें अपराध माना जाता है. यह बयान ऐसे समय आया है जब RSS चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में भोपाल में एक भाषण में कहा था कि 'लव जिहाद' जैसे मुद्दों से निपटने के लिए परिवारों के अंदर बातचीत को मजबूत करना जरूरी है.

RSS पर भड़के ओवैसी
भागवत ने बच्चों के साथ धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर खुलकर चर्चा करने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने महिलाओं को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि कई मामलों में परिवारों के अंदर बातचीत की कमी भी ऐसी घटनाओं में योगदान देती है. भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि सामाजिक मुद्दों पर बातचीत जरूरी है, लेकिन जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो पूरे समुदाय पर शक पैदा करते हैं, तो यह समाज में नफरत और डर के रूप में सामने आता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सबूत के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है.

ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर किया हमला
AIMIM प्रमुख ने बीजेपी और RSS से राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने से बचने और उनके पास जो भी सबूत हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से संसद के सामने पेश करने की अपील की. ओवैसी ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है और किसी भी गंभीर आरोप या चिंता पर इसके अंदर खुले तौर पर और तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए.

