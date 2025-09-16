पैगंबर से प्यार में भी UP सरकार को दिख रहा 'लव जिहाद'; 20 मुसलमानों पर FIR, ओवैसी ने ली चुटकी!

Kanpur News: AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 20 से अधिक मुसलमानों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की कड़ी आलोचना की है. ये मुकदमा कानपुर जिले के रावतपुर थाना क्षेत्र में मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान लगाए गए 'I love Mohammed (SAW)' बैनर को लेकर दर्ज किया गया है.

असदुद्दीन ओवैसी ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए ‘एक्स’ पर एक शेर साझा किया, “तुम पर मैं लाख जान से क़ुर्बान या-रसूल…” ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह की एफआईआर न सिर्फ पक्षपाती है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 5 सितंबर को देश के कई राज्यों में मिलाद-उन-नबी के मौके पर शहरों और कस्बों में जुलूस निकाले गए. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी मिलाद-उन-नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया. कानपुर के सैयद नगर में हुए जुलूस के दौरान यह बैनर सार्वजनिक सड़क पर लगाया गया था. यह वही सड़क है जहां राम नवमी के जुलूस भी निकलते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने इस बैनर पर आपत्ति जताई. वकील मोहम्मद इमरान खान ने मीडिया को बताया कि मोहित बजपेयी नाम के व्यक्ति ने इस बैनर को 'नई परंपरा' और 'आपत्तिजनक' बताया और फौरन हटाने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि बजपेयी हिंदुत्व संगठनों से जुड़ा एक सीरियल अपराधी है, जिसने मौके पर हंगामा किया.

सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और कई घंटे बाद बैनर को हटा दिया गया. हालांकि, FIR सिर्फ मुस्लिम पक्ष पर दर्ज की गई और बजपेयी समेत हिंदुत्व संगठनों के सदस्यों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. वकील खान ने कहा, “हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई. जो लोग हंगामा और साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रहे थे, वे खुले घूम रहे हैं, जबकि पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया गया.”

एसएचओ ने क्या कहा?

वहीं, रावतपुर थाने के एसएचओ ने कहा कि यह बैनर 'परंपरा' के खिलाफ था और 'साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की सोची-समझी कोशिश' लग रही थी. मुस्लिमों ने पहली बार सार्वजनिक सड़क पर ऐसा बैनर लगाया, जो नई परंपरा शुरू करने जैसा है. स्थानीय लोगों की शिकायत पर 9 लोगों और 15 अज्ञात व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है. जांच जारी है. जब एसएचओ से पूछा गया कि ‘परंपरा’ से उनका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि इस सड़क पर ऐसा बैनर लगाया गया. उन्होंने मोहित बजपेयी की भूमिका से भी इनकार किया.