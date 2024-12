Yogi Adityanath के डीएनए वाले बयान पर भड़के ओवैसी; संभल और बाबरी पर कही ये बात

Owaisi on Yogi Adityanath Statement: यूपी के सीएम योगी अदित्यनाथ के एक बयान को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में अपोज़ीन के नेताओं के बयान आ रहे हैं. अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के इस बयान पर अपने नाराज़गी का इज़हार किया है. उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भारत का नागरिक कैसे जिम्मेदार है? और भाजपा सरकार ने अपदस्थ नेता को भारत में रहने की अनुमति क्यों दी है?

एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,"उत्तर प्रदेश के सीएम ने वाकई खतरनाक और आपत्तिजनक बात कही है. भारतीय मुसलमानों का बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या लेना-देना है? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए भारत का नागरिक कैसे जिम्मेदार है? और बीजेपी सरकार ने अपदस्थ नेता को भारत में रहने की इजाजत क्यों दी है? उस नेता को वापस (बांग्लादेश) भेजो.

ओवैसी ने आगे कहा कि सीएम संभल मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि न्यायालय में विचाराधीन है. यह गलत है. वह बाबरी मस्जिद के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था. आप किसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे? आप ऊंची जाति से हैं तो किसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे?"

#WATCH | Mumbai | On UP CM Yogi Adityanath's statement, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "Uttar Pradesh CM has said something really dangerous and objectional. What do Indian Muslims have anything to do with Bangladeshi Hindus? How is a citizen of India responsible for what is… pic.twitter.com/G1YiRYF7Kt

— ANI (@ANI) December 5, 2024