Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /‘PM के सामने सिर कितना झुकाना है?’ IIT दिल्ली के कथित फरमान पर ओवैसी ने मचाया बवाल

‘PM के सामने सिर कितना झुकाना है?’ IIT दिल्ली के कथित फरमान पर ओवैसी ने मचाया बवाल

Owaisi on IIT Delhi Convocation: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने IIT दिल्ली में PM मोदी के कन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान कथित निर्देशों पर सवाल उठाए हैं. इन निर्देशों में यह भी शामिल था कि PM से मिलते समय छात्रों को कैसे झुकना चाहिए और वैदिक मंत्रों के दौरान कैसे खड़ा होना चाहिए. ओवैसी ने हमला बोला है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 09, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:18 AM IST
‘PM के सामने सिर कितना झुकाना है?’ IIT दिल्ली के कथित फरमान पर ओवैसी ने मचाया बवाल

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान ने खोला शांति का दरवाजा, पेज़ेश्कियान ने रखी बड़ी शर्त
2
3
4
5