/‘PM के सामने सिर कितना झुकाना है?’ IIT दिल्ली के कथित फरमान पर ओवैसी ने मचाया बवाल

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Owaisi on IIT Delhi Convocation: IIT दिल्ली के कन्वोकेशन सेरेमनी में PM मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था. 8 अगस्त को IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में PM मोदी ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान कीं और टॉपर्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया. इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने IIT दिल्ली में PM मोदी की मौजूदगी में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जारी "कुछ निर्देशों" पर सवाल उठाए हैं. ओवैसी ने इल्जाम लगाया, "यह अफ़सोस की बात है कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, IIT दिल्ली के छात्रों को निर्देश दिए गए थे कि PM से मिलते समय उन्हें अपना सिर कितना नीचे झुकाना चाहिए."
ओवैसी ने आगे इल्जाम लगाया, "मीडिया ने यह भी बताया कि वैदिक मंत्रों के पाठ के दौरान सभी के खड़े होने के निर्देश दिए गए थे. भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकारी तालीमी इदारों में धार्मिक मामलों की एजुकेशन नहीं दी जा सकती और न ही उनका पालन किया जा सकता है." असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जहां भारतीय संविधान लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की वकालत करता है, वहीं यह घटना उस सिद्धांत के विपरीत थी.
कन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट बने पीएम मोदी
गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IIT दिल्ली के 57वें कन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने होनहार स्टूडेंट्स को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. 3 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गईं, जिनमें 587 PhD स्कॉलर्स भी शामिल थे. राजधानी दिल्ली में हाल ही में 'Gen Z' के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद युवाओं से जुड़े किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था. सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से इस खास पल का पूरा आनंद लेने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने की गुजारिश की.
स्टूडेंट्स को दिया ये सुझाव
उन्होंने कहा कि हालांकि दीक्षांत समारोह जीवन का एक अहम पड़ाव है, लेकिन असली सफर इसके बाद ही शुरू होता है. प्रधानमंत्री ने छात्रों को सलाह दी कि जीवन में आगे बढ़ते हुए वे अपने शिक्षकों और कैंपस में बिताए दिनों को कभी न भूलें. उन्होंने कहा कि संस्थान में मिली शिक्षा, अनुभव और संस्कार उनके भविष्य में अहम भूमिका निभाएंगे. पीएम मोदी ने छात्रों को देश के विकास में योगदान देने और समाज की भलाई के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित किया.