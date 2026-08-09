/‘PM के सामने सिर कितना झुकाना है?’ IIT दिल्ली के कथित फरमान पर ओवैसी ने मचाया बवाल

कन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट बने पीएम मोदी

गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IIT दिल्ली के 57वें कन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने होनहार स्टूडेंट्स को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. 3 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गईं, जिनमें 587 PhD स्कॉलर्स भी शामिल थे. राजधानी दिल्ली में हाल ही में 'Gen Z' के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद युवाओं से जुड़े किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था. सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से इस खास पल का पूरा आनंद लेने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने की गुजारिश की.