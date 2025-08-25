'राष्ट्रपति को पीएम हटाने का...', ओवैसी ने क्यों उठाए ये सवाल? जानें पूरा मामला

Asaduddin Owaisi: AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को कड़ी चुनौती दी. ओवैसी ने सवाल उठाया कि इस बिल के जरिए राष्ट्रपति को असंवैधानिक शक्तियां दी जा रही हैं, जिनमें पीएम को हटाने जैसी धारा भी शामिल है. ओवैसी ने कहा, "संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं लेकिन प्रस्तावित बिल में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं. यह कैसे संभव है?"

साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व पीएम पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में एक कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था. इसके बावजूद राव ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था. ओवैसी ने पूछा कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार रखते हैं तो क्या ऐसे मामलों में राष्ट्रपति उनसे इस्तीफा भी मांग सकते हैं?

ओवैसी ने कहा कि यह संशोधन लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिल के जरिए संसद और मंत्रिपरिषद की ताकत को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. असदुद्दीन ओवैसी ने तर्क दिया कि इस संशोधन से राष्ट्रपति को सुपर पावर बना दिया जाएगा, जबकि भारतीय संविधान का मूल ढांचा राष्ट्रपति को सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख मानता है, जो कैबिनेट की सलाह पर फैसला लेते हैं.

ओवैसी ने इस बहाने केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के बंटवारे का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार यूनियन टेरिटरीज़ (केंद्र शासित प्रदेशों) पर सीधे नियंत्रण रखती है. दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य प्रदेशों में गृह मंत्रालय का अधिकार केंद्र के पास रहता है. ऐसे में स्वायत्तता कहां है?" उन्होंने सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार हर स्तर पर हस्तक्षेप करेगी तो लोकतंत्र और संघीय ढांचे का क्या होगा? AIMIM प्रमुख ने तर्क दिया कि यह संशोधन केवल प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी गई संसद और मंत्रिपरिषद को ही सर्वोच्च होना चाहिए.

उन्होंने आगाह किया कि अगर यह बिल पास होता है तो भविष्य में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव बढ़ सकता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी. ओवैसी ने अपने बयान में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान की मूल भावना में कहीं भी यह नहीं लिखा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सीधे हटा सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कदम से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम की जवाबदेही खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पूछताछ या इल्जाम लगने पर भी प्रधानमंत्री का पद सुरक्षित रहता है, जब तक कि संसद में बहुमत उनके साथ है. यह परंपरा भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है.