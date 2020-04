AIMIM सद्र असदुद्दीन ओवैसी ने COVID-19 से मरने वालों को बताया शहीद

हैदराबाद : कोरोना से पूरी दुनिया में पैर पसार चुका है.कोरोना से मुतास्सिरीन की तादाद में बड़ी रफ्तार से इजाफा हो रहा है. चीन के वुहान से निकले इस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है.इस खौफनाक वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है जिसको लेकर WHO ने भी अपनी परेशानी ज़ाहिर की थी.हिंदुस्तान में भी कोरोना के दो हज़ार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं.AIMIM सद्र असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि इस्लाम में जिसका इन्तेक़ाल वबा से होता है हो शहीद होता हो जाता है.

इससे पहले तबलीगी जमात पर उठ रहे सवाल को लेकर भी ओवैसी ने अपनी राय पेश की थी. उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस से तबलीगी जमात के जिन 8 लोगों की मौत हुई है, वो शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो 8 लोग शहीद हुए हैं, उनमें से 4 लोगों का पूरा परिवार कोरोना से मुतास्सिर है। हुकूमत उन सभी को क्वारंटाइन में रख रही है. ओवैसी ने सभी मज़हब के लोगों से अपील कर रहा हूं कि सब एक होकर इस वायरस से मुकाबला करें.

AIMIM पार्टी सद्र और हैदराबाद से एमपी असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कोरोना मुतास्सिर मरीजों के अंतिम संस्कार या दफनाने को लेकर बनाए गए नियमो को लेकर तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है. साथ ही उन्होंने मुल्कभर के मुस्लिमों के सामने 'सोशल डिस्टेंसिंग' को लेकर भी अपनी बात रखी. असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, 'दफनाए जाने के दौरान किसी भी कीमत पर पांच से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. किसी को खोना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है लेकिन ये भी याद रखना है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं. उन्हें खतरे में नहीं डालें.

Also thankful to @TelanganaCMO & Govt of Telangana for taking onboard these necessary inputs.

It is incumbent on all Muslims to ensure that namaz-e-janazah is not a crowded affair. Ideally 2 people should participate in the tatfeen & offer namaz-e-janazah at graveyard itself

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 2, 2020