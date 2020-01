जामिया फायरिंग पर ओवैसी का ट्वीट, किसको कहा शुक्रिया

दिल्ली के जामिया नगर इलाके में CAA की मुखालिफ़त में रैली के इनेकाद से पहले हूई फायरिंग के बाद AIMIM सद्र ओवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी के रियासती वज़ीरे खारजा अनुराग ठाकुर और मीडिया चैनल्स पर तंज कसते हुए उन्हें इस घटना के लिए शुक्रिया कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएमओ को टैग कर लिखा वज़ीरे ए आज़म अब कपड़ों से पहचानिए..

असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक्ये के बाद जुमेरात को ट्वीट किया और लिखा कि अनुराग ठाकुर जैसे लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने मुल्क में इतनी नफ़रत भर दी है कि दहशतगर्द खुलेआम पुलिस के सामने तलबा को गोली मार रहे हैं।

को पुलिस के सामने गोली मार रहे हैइस दौरान ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए. ओवैसी ने लिखा कि जो बहादुरी आपने जामिया में दिखाई थी उसका क्या हुआ. अगर मजबूर नाज़रीन का कोई अवॉर्ड मिले तो दिल्ली पुलिस को ही मिलेगा. क्या आप बता सकते हैं कि ये बैरिकेड पार कर कैसे गया?

. @DelhiPolice What happened to the bravado that you showed in #Jamia last month?

If there’s a prize for being ‘helpless’ bystanders, you’d win it every time. Can you explain why a gunshot victim had to CLIMB over a barricade?

Do your service rules stop you from being HUMANE? pic.twitter.com/LQpYWwEAaL

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 30, 2020