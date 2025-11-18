भारतीय राजनीति के नए खलनायक हैं ओवैसी; असम के AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने डर से डाल दिए हथियार!

AIUDF alliance with Owaisi led AIMIM in Upcoming Assam Assemblu Polls: AIMIM के सद्र असदुद्दीन ओवैसी देश की राजनीति के नए खलनायक है. सेक्युलर कही जाने वाली राजनीतिक पार्टियाँ ओवैसी से डरी हुई है. वो समझ नहीं पा रही है कि ओवैसी से दूरी बनाई जाए या उनसे गठबंधन कर लिया जाए.

तमाम दल ओवैसी के साथ गठबंधन करने से ये कहकर परहेज करते हैं कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है. लेकिन बिहार में ओवैसी से गठबंधन न करने पर महागठबंधन की करारी हार और ओवैसी की पार्टी की सीमांचल में पांच सीटें जीतने के बाद अचानक ओवैसी का कद बढ़ गया है. आप चाहें तो इसे ओवैसी का खौफ भी कह सकते हैं. यही वजह है कि असम विधानसभा चुनाव के पहले बिहार से सबक लेते हुए बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली ऑल असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करने के संकेत दिये हैं. सोमवार को गुवाहाटी के शिल्पग्राम में एआईयूडीएफ के चुनाव से पहले असम के हर एक जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई थी, जिसमें करीब 10 महीने बीमारी के बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल यूडीएफ प्रमुख खुद मौजूद थे.

इस मौके पर AIUDF के विधायक मजीबुर रहमान के मुताबिक, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने बिहार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है. अगर ओवैसी इस बात में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो AIUDF असम में AIMIM के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है. मजीबुर रहमान ने कहा, "गुवाहाटी में पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल की मौजूदगी में एआईयूडीएफ की कार्यकारिणी की बैठक हुई. हमने 2026 में असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार एआईयूडीएफ कम से कम 25 सीटें जीतेगी और कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करेगी." मजीबुर रहमान ने आगे कहा, "अगर प्रमोद बोरो की रहनुमाई वाली यूपीपीएल एनडीए से बाहर निकलती है, और वो भी हमारी राह पर चलती है तो एआईयूडीएफ भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए यूपीपीएल के साथ गठबंधन भी कर सकती है.

इसे भी पढ़ें: बिहार चुनाव में Congress-RJD को क्यों मिली हार? मौलाना शहाबुद्दीन ने बताई बड़ी वजह

गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने सीमांचल में पाँच सीटें हासिल कीं है. ओवैसी ने कहा, "मैं सीमांचल के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे पाँचों उम्मीदवारों को फिर से जीत दिलाई... हमने सीमांचल के लिए यह लड़ाई 11 साल पहले शुरू की थी और हम आज भी सीमांचल के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं."

बिहार में जीत के बाद ओवैसी काफी उत्साहित हैं, और उन्होंने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. हालांकि, उत्तर प्रदेश और बंगाल में वो प]इछ्ली विधानसभा में भी कुछ सीटों पर अपने उमीदवार उतारे थे, लेकिन उनका खाता तक उस वक़्त नहीं खुला था. हालांकि, उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उनकी पार्टी ने सपा के उमीदवारों को ज़रूर नुक्सान पहुंचाने में कामयाब हुई थी. ओवैसी की नई घोषणा से अब सेक्युलर पार्टियां खौफ में है. असम में AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल कुछ ज़यादा ही डरे हुए लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही घुटने टेक दिए हैं, और ये संकेत दे दिया है कि उनकी पार्टी ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है.

