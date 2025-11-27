असम में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल पास, दूसरी शादी करने पर सीधे जाएंगे जेल

Assam News: असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 25 नवंबर 2025 को विधानसभा में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए एक बिल पेश किया है. इस नए कानून के तहत पहली बार पकड़े जाने पर सात साल की जेल हो सकती है. स्पीकर विश्वजीत दैमरी की इजाज़त से सीएम ने 'द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल, 2025' पेश किया. ये बिल तब पेश किया गया जब कांग्रेस, सीपीआई(एम) और रायजोर दल के MLA सदन से वॉकआउट करके चले गए थे. यह कानून सिर्फ छठी अनुसूची वाले इलाकों और आर्टिकल 342 के तहत परिभाषित अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू होगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का बिल समझाने पर जोर

बिल को विधानसभा में पेश करने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बिल की जरूरत को समझाने के लिए तुर्की की मिसाल पेश की. उन्होंने कहा कि यह बिल "इस्लाम के खिलाफ नहीं है" और लोगों से बिल की हिमायत करने और "सच्चा मुसलमान" बनने की अपील की.उन्होंने कहा, इस्लाम बहुविवाह को बढ़ावा नहीं देता. अगर यह बिल पास हो जाता है, तो आपको सच्चा मुसलमान बनने का मौका मिलेगा. यह बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है. सच्चे इस्लामिक लोग इस एक्ट का स्वागत करेंगे. तुर्की जैसे देशों ने भी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, पाकिस्तान में मध्यस्थता परिषद है.दरअसल असम विधानसभा में पास हुए बिल का मकसद राज्य में बहुविवाह और बहुविवाह संबंधी चलन को खत्म करना है.

पूरे राज्य में लागू होगा 'द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल'

यह कानून पूरे राज्य में लागू होगा, सिवाय छठे अनुसूची क्षेत्रों और किसी भी अनुसूचित जनजाति के मेंबरों के लिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 366(25) और अनुच्छेद 342 में बयान किया गया है.

बिल के मुताबिक अवैध बहुविवाह करने पर 7 साल की जेल और पिछली शादी छुपाने पर 10 साल की जेल होगी.इसके अलावा, नए कानून के तहत अवैध विवाह में महिलाओं को मुआवजा और कानूनी सुरक्षा दी जाएगी. बार-बार हिंसा करने वाले अपराधियों के लिए और सख्त दंड का प्रावधान है.

बिल में यह भी कहा गया है.

गांवबुराह, गांव प्रमुख, काज़ी, विवाह करने वाले पक्ष के माता-पिता या कानूनी अभिभावक, अगर धोखाधड़ी या छलपूर्वक बहुविवाह को छुपाते हैं. और ऐसे प्रोग्राम में जानबूझकर हिस्सा लेते हैं, तो उन्हें दो साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

बिल पारित होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का X पर ट्वीट

असम ने अज़्म के साथ कदम बढ़ाया है, महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा. असम बहुविवाह निषेध बिल 2025 के माध्यम से हम कानूनी सुरक्षा, सख्त दंड और वास्तविक जवाबदेही तय करते हैं.हमारे नारीशक्ति के लिए यह न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है.