'मियां 5 रुपया मांगे तो दो 4', CM हिमंत बिस्वा सरमा के मुस्लिम विरोधी बयान से बवाल

Assam News: असम विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है. इस बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुसलमानों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है. इस बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. हिमंत बिस्वा सरमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि "मियां" समुदाय को परेशान किया जाना चाहिए ताकि वे असम छोड़ने पर मजबूर हो जाएं. इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में SIR प्रक्रिया के दौरान लाखों मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं या हटा दिए जाएंगे.

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक उदाहरण देकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर रिक्शे का किराया पांच रुपये है, तो सिर्फ चार रुपये ही दें. इस बयान के बाद हंगामा मच गया है, लोग लगातार असम के सीएम की आलोचना कर रहे हैं और विपक्ष उन्हें संविधान को बनाए रखने की उनकी शपथ की याद दिला रहा है. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये बयान न सिर्फ अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश है, बल्कि समाज को बांटने की जानबूझकर की गई कोशिश भी है.

कांग्रेस, AIUDF ने बोला हमला

कांग्रेस, AIUDF और दूसरे विपक्षी नेताओं ने इन बयानों की कड़ी निंदा की है और चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों से हस्तक्षेप की मांग की है. उनका तर्क है कि ऐसी बयानबाजी असम की सामाजिक एकता और शांति के लिए एक गंभीर खतरा है. मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है. कई यूजर्स ने इन बयानों को "नफरत फैलाने वाला भाषण" बताया है, यह कहते हुए कि इससे आम मुसलमानों में डर और असुरक्षा बढ़ेगी. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के खिलाफ है.

कौन फैला रहा है जहर?

इस मामले पर एक्टिविस्ट और स्वतंत्र पत्रकार शम्स सिद्दीकी का कहना है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत भरी बातें लगातार बढ़ रही हैं. शम्स सिद्दीकी ने आगे कहा कि यह जहर पहले हिंदू संगठनों तक ही सीमित था, लेकिन जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बयान देता है, तो इसका असर गांवों और कस्बों तक पहुंच जाता है. शम्स सिद्दीकी ने चिंता जताई कि बेगुनाह मुसलमान इस हिंसा का शिकार हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का खुद संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो चुनावी फायदे के लिए समाज को बांट रहा है.