'मिया मुस्लिम' कहकर टारगेट, फिर कहा धर्म नहीं देखा; असम सरकार की सफाई
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2876602
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

'मिया मुस्लिम' कहकर टारगेट, फिर कहा धर्म नहीं देखा; असम सरकार की सफाई

Assam CM on Miya Muslims: असम में चल रहे बेदखली अभियान पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ किया है कि यह कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अवैध कब्जे के खिलाफ की जा रही है लेकिन 'मिया मुस्लिम' समुदाय को निशाना बनाने के आरोपों से विवाद गहरा गया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:16 PM IST

Trending Photos

'मिया मुस्लिम' कहकर टारगेट, फिर कहा धर्म नहीं देखा; असम सरकार की सफाई

Assam CM on Miya Muslims: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने आज (11 अगस्त) को साफ किया कि राज्य में चल रहा बेदखली अभियान किसी धर्म या पूरी अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन्होंने वन भूमि या सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. सीएम ने कहा कि यह कार्रवाई विशेष रूप से उन 'मिया-मुस्लिम' लोगों के खिलाफ की जा रही है जिन पर आरक्षित और वन क्षेत्रों में अवैध रूप से झोपड़ियां या घर बनाने का इल्जाम है.

असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए 'मिया मुस्लिम' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें से कई लोगों को बाहरी या बांग्लादेशी मूल का भी माना जाता है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "बेदखली अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नहीं है. यह 'मिया-मुस्लिमों' के लिए है जिन्होंने वन या आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किया है." 

उन्होंने कहा कि बोडो और मिसिंग जैसे आदिवासी समूह भूमि अधिकार ('पट्टा') के लिए पात्र हो सकते हैं लेकिन गैर-आदिवासी मौजूदा प्रावधानों के तहत वन भूमि पर दावा नहीं कर सकते. सीएम ने दावा किया कि 'मिया-मुसलमान' पहले से ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे उपजाऊ रेतीले तटबंधों, नदी के किनारे के 'चार' के विशाल हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं और उन्होंने शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जैसे जिलों में उनके पलायन के खिलाफ चेतावनी दी.

बेदखली अभियान के खिलाफ धुबरी में अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ (AAMSU) द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक प्रदर्शन सरकारी नीति को प्रभावित नहीं करेंगे. उन्होंने चेतावनी दी, "अगर AAMSU और शोर मचाएगा, तो और बेदखली की जाएगी." गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग में साफ की गई ज़मीन को बड़े औद्योगिक समूहों को सौंपे जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि पुनः प्राप्त क्षेत्रों का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जा रहा है.

TAGS

Assam newsAssam CM on Miya Muslims

Trending news

Hapur News
UP: हापुड़ में शबाना बनी कातिल, अपने ही जिगर के टुकड़े को दी दर्दनाक मौत!
Dhaka Assembly Election 2025
Bihar Election: ढाका में मुसलमान हैं किंगमेकर, फिर भी जीत जाती है BJP
Pakistan News
'घर खाली करो या बमबारी...', नेतन्याहू नहीं, पाकिस्तान की फौज बनी मुसलमानों की दुश्मन
Rahat indori
शायर राहत इंदौरी जिनकी मौत पर शोक और संवेदना जताने के बजाए कुछ लोगों ने मनाया जश्न!
Indonesia News
Gay संबंधों पर इंडोनेशिया में कोर्ट का खतरनाक सजा; बंद कमरे में हुई केस की सुनवाई!
Pakistan News
पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का टूटा सब्र का बांध, सड़क पर उतरे हजारों लोग
Fatehpur Maqbara News
33 साल बाद UP के फतेहपुर में फिर दोहरा रहा अयोध्या का इतिहास; उपद्रवियों की भीड़...'
jammu kashmir news
क्या यासीन मलिक को होगी फांसी, NIA की मांग पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई?
Rajasthan news
'शोहदा ए कर्बला' की याद में निकला जुलूस,हजारों आशिके इमाम हुसैन हुए यात्रा में शामिल
UP News
सौतन की डाह में नाज़नीन बोली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और फिर काट डाला...
;