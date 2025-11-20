Advertisement
'24 घंटे के भीतर छोड़ दो असम, वरना...', पांच मुसलमानों को हिमंत सरकार का अल्टीमेटम

Assam Foreigners Case: सम सरकार ने सोनितपुर जिले में पांच कथित विदेशी लोगों को विदेशी घोषित कर दिया है. इसके साथ ही 24 घंटे में राज्य छोड़ने का भी नोटिस जारी कर दिया है. पूरी खबर बिना पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Tauseef Alam|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:45 PM IST

Assam News: असम में गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है. इस बीच, असम सरकार ने सोनितपुर जिले में पांच कथित विदेशी लोगों को विदेशी घोषित कर दिया है और उन्हें 24 घंटे के अंदर राज्य छोड़ने का नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई आज सोनितपुर जिला प्रशासन ने की. 

प्रशासन ने बताया कि ये सभी लोग कई सालों से असम में रह रहे थे और बांग्लादेशी नागरिक हैं. इनमें शामिल लोगों की पहचान हनुफा, मरियम नेसा, फ़ातिमा, मोनोवारा और अमजद अली के रूप में की गई है. ये सभी सोनितपुर जिले के जमुगुरीहाट थाना क्षेत्र के धोबोकाटा गांव में रह रहे थे. प्रशासन का दावा है कि ये लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से आए थे और सालों से असम में रह रहे थे.

2006 के केस पर फैसला
अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई साल 2006 में पुलिस अधीक्षक (सीमा) द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर की गई है. इन मामलों की सुनवाई सोनितपुर में स्थित विदेशी न्यायाधिकरण नंबर 2 में चल रही थी. न्यायाधिकरण ने अब इन पांचों को विदेशी घोषित करार दिया है. FT के फैसले के बाद ज़िला प्रशासन ने तुरंत नोटिस जारी किया और कहा, "इन व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर असम छोड़ना होगा, अन्यथा क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी."

मुस्लिम संगठन ने किया विरोध
इस कार्रवाई को लेकर इत्तिहाद फ्रंट असम के प्रमुख नुरुल इस्लाम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने कहा, “जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सीधे विदेशी घोषित कर निकालने का आदेश देना गलत है। असम के मुख्यमंत्री 2026 के चुनाव के लिए मिया मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जिन परिवारों पर संकट आया है, हम उनकी मदद करेंगे.” नुरुल इस्लाम ने यह भी कहा कि ऐसे आदेशों से हजारों परिवारों में डर फैल रहा है और यह प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं है.

गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद की रिपोर्ट

 

