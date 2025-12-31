असम हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश केस में मुख्य आरोपी को उम्रकैद, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला

Assam Hizbul Mujahideen Terror Case: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को असम में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में एक बड़ी सफलता मिली है. गुवाहाटी की NIA कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया और उसे जनता के बीच आतंक फैलाने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई.
Assam News: असम हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साज़िश मामले में एक बड़ी सफलता मिली है. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया है और कोर्ट ने उसे लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. असम के गुवाहाटी में एक NIA कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी ठहराया और कड़ी सज़ा सुनाई.
आरोपी मोहम्मद कमरुज्जमां उर्फ डॉ. हुरैरा उर्फ कमरुद्दीन को तीन अलग-अलग मामलों में कड़ी कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें सबसे बड़ी सज़ा उम्रकैद है। ये सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 18 के तहत उम्रकैद, और UA(P) एक्ट, 1967 की धारा 18B के साथ IPC की धारा 120B और UA(P) एक्ट की धारा 38 के तहत पांच-पांच साल की कड़ी कैद शामिल है. कोर्ट ने आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और तीनों मामलों में डिफ़ॉल्ट होने पर तीन महीने की अतिरिक्त SI की सजा दी.
इन लोगों को भी बनाया गया था आरोपी
असम के होजाई में जमुनामुख का यह मामला (RC 08/2018/NIA-GUW) कमरुज ज़मान की 2017-18 के दौरान असम में बैन हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन का एक मॉड्यूल स्थापित करके आतंकवादी गतिविधियां चलाने की साज़िश से जुड़ा था. NIA ने कहा कि इस साज़िश का मकसद लोगों के मन में डर पैदा करना था. NIA की जांच के मुताबिक, कमरुज ने इस मकसद के लिए आरोपी शाहनवाज आलम, सैदुल आलम, उमर फारूक और अन्य को भर्ती किया था.
ट्रायल के दौरान ही एक आरोपी की मौत
आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने मार्च 2019 में पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इनमें से शाहनवाज आलम, सैदुल आलम और उमर फारूक को अपने अपराध कबूल करने के बाद दोषी ठहराया गया. पांचवें आरोपी, जिसकी पहचान ज़ैनुल उद्दीन के रूप में हुई थी, उनकी ट्रायल के दौरान बीमारी से मौत हो गई.