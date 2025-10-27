AMU News: 11वीं के छात्र पर तमंचे की बट से हमला, पुलिस जांच में जुटी

AMU Student Attack: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में सिटी स्कूल के 11वीं क्लास के स्टूडेंट प्रशांत पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया. आरोप लगाया गया है कि हमलावरों ने स्टूडेंट के सिर पर तमंचे की बट से वार किया, जिससे प्रशांत गंभीर रूप से घायल हो गया है. यह घटना शनिवार शाम अल्लामा इक़बाल हॉल के बाहर की बताई जा रही है.

दरअसल, छात्र प्रशांत अपने एक दोस्त से मिलने वहां पहुंचा था. इसी दौरान कुछ गैर समुदाय के शख्स आए और बिना किसी स्पष्ट कारण के उस पर हमला कर दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावरों ने पहले गाली-गलौज की, फिर अचानक हथियार निकालकर हमला कर दिया. मारपीट के बाद सभी हमलावर फरार हो गए.

पुलिस ने शुरू की जांच

गंभीर रूप से घायल प्रशांत को साथियों ने फौरन AMU के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज हो रहा है. अस्पताल जराए के मुताबिक, स्टूडेंट के सिर पर गहरा घाव है लेकिन हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुँची और जांच शुरू कर दी. देर रात तक पुलिस और एएमयू प्रशासनिक अधिकारी कैंपस में मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी.

बिना किसी वजह के हमलावरों ने किया हमला

प्रशांत ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में हमले की कोई ठोस वजह नहीं बताई है. उसने बस इतना कहा कि कुछ अज्ञात युवकों ने उसे रोककर अचानक हमला कर दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. एएमयू प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि कैंपस में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.