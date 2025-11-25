बुर्का पहनकर संसद में एंट्री... और फिर बाहर! ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर पॉलीन हैनसन पर बड़ा एक्शन

Australian Senator Burqa Ban: ऑस्ट्रेलिया में बुर्का को लेकर विवाद जारी है. वन नेशन पार्टी की लीडर और बुर्का बैन की समर्थक सीनेटर पॉलीन हैनसन को पार्लियामेंट से इस साल के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. यह फैसला तब लिया गया, जब उन्होंने संसद में पूरा बुर्का पहनकर एंट्री की थी.

दरअसल, 71 साल की पॉलीन हैनसन लंबे समय से बुर्का और अन्य चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर देशव्यापी प्रतिबंध की मांग कर रही हैं. इसी कड़ी में 24 नवंबर को उन्होंने विरोध प्रदर्शन के रूप में बुर्का पहनकर संसद के अंदर एंट्री ली. उनका कहना था कि संसद उनके बिल पर चर्चा नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया.

नोट: बुर्का पहनकर संसद पहुंचीं ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर, पूरे सदन में मचा हड़कंप

Add Zee News as a Preferred Source

उनके इस कदम को कई सांसदों ने "असम्मानजनक, भड़काऊ और मुस्लिम समुदाय का मज़ाक उड़ाने वाला" बताया. उसी दिन उन्हें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया. अगली सुबह जब उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो संसद ने उनके खिलाफ कड़ा दंड लागू किया और उन्हें सात संसदीय कार्यदिवसों के लिए प्रतिबंधित कर दिया. चूंकि संसद इस सप्ताह समाप्त हो रही है, इसलिए उनका प्रतिबंध अगले साल फरवरी तक जारी रहेगा.

सांसद ने दी सफाई

हैंसन ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें जनता 2028 के चुनावों में जज करेगी, न कि उनके साथी सांसद. उन्होंने संसद को पाखंडी कहा. साथ ही उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कोई ड्रेस कोड नहीं है, फिर भी उन्हें बुर्का पहनने से रोका गया. सरकारी सांसद पेनी वोंग, जिन्होंने इस कार्रवाई का प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि बुर्का पहनकर हैंसन ने पूरे मुस्लिम समुदाय को अपमानित किया और यह व्यवहार समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ाता है.

इससे पहले भी बुर्का को लेकर हुआ था विवाद

पाकिस्तान मूल की सीनेटर मेहरीन फारूकी और अफगानिस्तान मूल की फातिमा पायमन उन्होंने इस घटना की कड़ी आलोचना की. पायमन ने इसे “शर्मनाक” बताया. इससे पहले भी, 2017 में पॉलीन हैनसन इसी तरह बुर्का पहनकर संसद में आई थीं, लेकिन तब उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया था. इस घटना के बाद मुस्लिम संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का पैटर्न है.