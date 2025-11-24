Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3016955
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

बुर्का पहनकर संसद पहुंचीं ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर, पूरे सदन में मचा हड़कंप

Australia Burqa Controversy: ऑस्ट्रेलियाई संसद में तब हंगामा मच गया जब दक्षिणपंथी सीनेटर पॉलीन हैनसन बुर्का पहनकर सदन में पहुंचीं. उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का बैन की मांग की थी, लेकिन सांसदों ने इसे नस्लवाद और राजनीतिक स्टंट बताते हुए कड़ी आलोचना की.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:52 PM IST

Trending Photos

बुर्का पहनकर संसद पहुंचीं ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर, पूरे सदन में मचा हड़कंप

Australia Burqa Controversy: भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और ईरान समेत कई देशों में बुर्के को लेकर विवाद जारी है. इस बीच, ऑस्ट्रेलिया में आज दक्षिणपंथी सीनेटर पॉलीन हैनसन बुर्का पहनकर संसद के ऊपरी सदन में गईं. इससे संसद में बहुत हंगामा और अफरा-तफरी मच गई.  सांसद ने सार्वजनिक स्थलों में पूरा चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर बैन लगाने की मांग की है. हैनसन चैंबर तब आईं जब उन्हें बुर्के और पूरे चेहरे को ढकने वाले दूसरे नकाबों पर बैन लगाने वाले बिल को पेश करने की इजाजत नहीं मिली. जब हैनसन काला बुर्का पहनकर अंदर आईं तो सीनेट में बैठे लोग गुस्से में आ गए, और फिर उन्हें बुर्का हटाने को कहा जाने लगा.

उन्होंने जब मना किया तो संसद की कार्यवाही रोक दी गई. न्यू साउथ वेल्स की सीनेटर मेहरीन फारूकी ने कहा, "यह एक नस्लवादी सीनेटर हैं, जो खुलेआम नस्लवाद दिखा रही हैं." पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निर्दलीय संसद फातिमा पायमन ने भी इस हरकत की निंदा करते हुए इसे "शर्मनाक" बताया. सरकार की सीनेट लीडर पेनी वोंग और विपक्ष की डिप्टी सीनेट लीडर ऐनी रस्टन, दोनों ने हैनसन की आलोचना की. वोंग ने कहा कि यह कदम "ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के सदस्य के लायक नहीं है," और उन्होंने हैनसन को कपड़ा हटाने से मना करने पर सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा.

हैनसन के जाने से मना करने पर, सेशन सस्पेंड कर दिया गया. क्वींसलैंड की प्रतिनिधि हैनसन 1990 के दशक में अपने मजबूत एंटी-इमिग्रेशन विचारों और शरण चाहने वालों के विरोध के साथ मशहूर हुईं. उन्होंने सांसद रहने के दौरान बार-बार इस्लामी पहनावे के खिलाफ कैंपेन चलाया है और इससे पहले 2017 में नेशनल बैन की मांग करते हुए पार्लियामेंट में बुर्का पहना था. उनकी 'वन नेशन पार्टी' के पास सीनेट में चार सीटें हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मई के आम चुनाव में दक्षिणपंथी, एंटी-इमिग्रेशन नीतियों को लेकर बढ़ते समर्थन के बीच उन्होंने दो सीटें हासिल की थीं. बाद में फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक बयान में हैनसन ने कहा कि उन्होंने सीनेट द्वारा उनके बिल पर विचार करने से मना करने के विरोध में यह कपड़ा पहना था. उन्होंने लिखा कि अगर वे नहीं चाहते कि मैं इसे पहनूं, तो बुर्के पर बैन लगा दें.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Australia Burqa ControversyPauline Hanson Burqa

Trending news

Australia Burqa Controversy
बुर्का पहनकर संसद पहुंचीं ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर, पूरे सदन में मचा हड़कंप
West Bengal news
'संहति दिवस' पर क्यों बौखलाई BJP? TMC का तंज- बाबरी के गुनाहगार न सिखाएं सौहार्द
Bangladesh news
डेंगू की मार से कराह रहा बांग्लादेश, 2025 में अब तक 366 मौतें; मरीजों की बाढ़
Iran Mosque Controversy
Iran News: "मौलवी सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं", कठघरे में 80 हजार मस्जिदें
actor Sonu Sood
मजबूरी नहीं, सेवा है पंचर लगाना; मोहम्मद चाचा की दुकान पर पहुंचे एक्टर सोनू सूद
Belgium News
ग़ज़ा नरसंहार पर बेल्जियम का हल्ला बोल, ट्रेन पर लिखा- 'Israel is a terrorist state'
Bareilly News
योगी प्रशासन के रडार पर है तौकीर रजा के 'वफादार' का मकान; कौन है अगला टारगेट?
Delhi News
स्कूल ड्रॉपआउट से वर्किंग प्रोफेशनल तक; JMI के 42 कोर्स खोलेंगे नौकरी के नई राह
Pakistan News
सेना या जल्लाद? बलूचिस्तान में PAK फोर्सेज का कहर, 15 नागरिकों को जबरन उठाया
Bangladesh former PM Khaleda Zia
Bangladesh:पूर्व PM खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती;डॉक्टर ने दी चौंकाने वाली जानकारी