ऑस्ट्रिया में हिजाब पहनने पर नियम सख्त, न मानने वालों पर तगड़ा फाइन

Austria Hijab Ban: भारत समेत कई पश्चिमी देशों में हिजाब को लेकर विवाद है. कई देशों में हिजाब पर बैन लगाने के समर्थन और विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इन सब के बीच सेंट्रल यूरोप के देश ऑस्ट्रिया ने स्कूलों में हिजाब पर सख्त बैन लगाने वाला कानून पास किया है. सरकार का नेतृत्व एक राइट-विंग गठबंधन कर रहा है और इसमें तीन सेंट्रिस्ट पार्टियां शामिल हैं.

सरकार का दावा है कि यह कानून "जेंडर इक्वालिटी के लिए एक साफ कमिटमेंट" है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे देश में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ेगी और यह गैर-संवैधानिक हो सकता है. यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा.

साल 2020 में कोर्ट ने रद्द कर दिया था कानून

साल 2020 में 10 साल से कम उम्र की लड़कियों पर लगाए गए इसी तरह के हिजाब बैन को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने रद्द कर दिया था. नए कानून के तहत अगर कोई स्टूडेंट इस बैन को तोड़ती है, तो उसे स्कूल अधिकारियों और अपने कानूनी अभिभावकों के साथ कई मीटिंग करनी होंगी. बार-बार तोड़ने पर चाइल्ड एंड यूथ वेलफेयर एजेंसी को बताना होगा.

नियम नहीं मानने वालों पर 84 हजार का जुर्माना

इसके अलावा ऑस्ट्रिया में लागू नए नियमों के तहत नाबालिगों की सुरक्षित निगरानी और सामाजिक आचरण के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं. अगर बच्चे बार-बार सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करते पाए जाते हैं या अभिभावक उन्हें नियंत्रण में रखने में विफल होते हैं, तो आखिरी उपाय के तौर पर परिवार या अभिभावकों पर 800 यूरो यानी 84 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.