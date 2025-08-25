'हिंदुओं पर हमला, पत्रकारों पर मुकदमा...' अवामी लीग का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2896228
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

'हिंदुओं पर हमला, पत्रकारों पर मुकदमा...' अवामी लीग का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप

Bangladesh Human Rights Violations: अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. रिपोर्ट में पत्रकारों पर झूठे मुकदमे, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का खुलासा किया गया है. पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दखल की मांग की है ताकि बांग्लादेश को दमन और डर के माहौल से बचाया जा सके.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:23 PM IST

Trending Photos

'हिंदुओं पर हमला, पत्रकारों पर मुकदमा...' अवामी लीग का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप

Bangladesh Human Rights Violations: पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का इल्जाम है कि बांग्लादेश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. अवामी लीग पार्टी ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि अंतरिम सरकार के शासन में नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. पार्टी का कहना है कि मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व वाली सरकार के दौर में पत्रकारों, लेखकों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर बड़े पैमाने पर दमन किया जा रहा है.

अवामी लीग ने अपनी रिपोर्ट 'Bangladesh Human Rights Crisis: Voices Silenced, Freedoms Crushed, Fear Everywhere' में कहा है कि अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच कम से कम 496 पत्रकार उत्पीड़न का शिकार हुए, जबकि 3 पत्रकारों की अपनी ड्यूटी निभाते समय मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. साथ ही उन्हें धमकाया जा रहा है और अदालतों में घसीटा जा रहा है.

अवामी लीग ने दावा किया है कि ढाका, सिलहट, चटगांव और अन्य जिलों में कई सीनियर और मकामी पत्रकारों को मनगढ़ंत मामलों में फंसाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकारों और लेखकों को झूठे हत्या और हमले के आरोपों में अदालतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनका उन घटनाओं से कोई संबंध नहीं है. साथ ही रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट में सिर्फ इस साल की पहली छमाही में 258 सांप्रदायिक हमलों का जिक्र किया गया है.

हिंदू परिवार के खिलाफ हमला
अवामी लीग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रंगपुर जिले में सबसे ज्यादा हिंदू परिवारों पर हमला हुआ है और उनके घर जला दिए गए हैं. साथ ही उनके घरों में लूटपाट की गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह कोई अकेली घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न है, जो अल्पसंख्यक समुदायों को यह संदेश देने के लिए किया गया कि उनके लिए सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. कई पीड़ितों ने जब विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें पीटा गया, जबकि दर्जनों लोग अपने ही देश में बेघर होकर पलायन करने को मजबूर हुए.

महिलाओं के खिलाफ हिंसा
अवामी लीग की रिपोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर भी प्रकाश डाला। इसमें कहा गया कि महिलाओं को सिर्फ उनकी राजनीतिक पहचान या पेशे की वजह से ही नहीं, बल्कि कट्टरपंथी सोच से अलग जीवन जीने के कारण भी निशाना बनाया जा रहा है।

रिपोर्ट में किया गया चौंकाने वाला दावा
रिपोर्ट में बताया गया कि महिला छात्राओं और पेशेवरों पर उनके पहनावे को लेकर हमले हुए हैं. कई महिलाओं को अपनी राय रखने पर परेशान किया गया, यहां तक कि कट्टरपंथी विचारों का विरोध करने पर उन्हें पीटा गया. सड़कों पर चलने वाली आम महिलाओं तक को उत्पीड़न, धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है. पार्टी का कहना है कि अब ऐसा माहौल बन गया है, जहां ज़िंदा रहने का मतलब चुप रहना हो गया है.

अवामी लीग को किस बात का सता रहा है डर
अवामी लीग ने रिपोर्ट में साफ कहा है कि बांग्लादेशी अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते. पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक मीडिया से अपील की है कि वे हस्तक्षेप करें और देश को बढ़ते दमन से बचाएं. पार्टी का कहना है कि अगर दुनिया चुप रही तो बांग्लादेश एक गहरे संकट में डूब जाएगा, जहां नागरिकों के बुनियादी अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh Human Rights Violations

Trending news

Bangladesh news
'हिंदुओं पर हमला, पत्रकारों पर मुकदमा...' अवामी लीग का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप
war on gaza
नेतन्याहू की कायर फौज ने अस्पताल पर किया भीषण हमला; 4 पत्रकारों समेत 19 लोगों की मौत
Hezbollah Disarmament
2025 तक हिज्बुल्लाह का खात्मा! लेबनान सरकार के ऐलान से झूम उठा इजरायल
UP News
हाइकोर्ट से खुद को ऊपर मानता है यूपी का जिला प्रशासन; मदरसों पर कर रहा एकतरफा एक्शन
Professor Ali Mahmudabad Operation sindoor
प्रोफेसर अली महमूदाबाद को SC से मिली बड़ी राहत, ऑपरेशन सिंदूर पर किया था पोस्ट
West Bengal news
मुंबई में बांग्ला बोलना पड़ा भारी; 'बांग्लादेशी' बोलकर पुलिस ने गुलाम को पीटा, मौत
Panjab News
पंजाब में पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़; भारी हथियारों का जखीरा बरामद
pakistan foreign minister
पाकिस्तान 'इस्लाम' के नाम पर दे रहा था दुहाई; फिर बांग्लादेश ने खोल दी पोल
New Delhi News
सिंधु जल संधि पर रोक के बाद भी भारत का इंसानी फर्ज; पाकिस्तान को भेजा फ्लड अलर्ट
Assam news
असम में अशंति फैलाने की साजिश; CM हिमंता ने जमात-ए-इस्लामी पर लगाए गंभीर इल्जाम
;