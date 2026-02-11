अब्दुल रहमान को कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द-ए-खाक, जेल में हुई थी हत्या

Ayodhya News: अयोध्या में राम मंदिर हमले की साजिश रचने के आरोपी अब्दुल रहमान को एक लोकल कब्रिस्तान में दफना दिया गया. हरियाणा के फरीदाबाद जिला जेल में उसकी मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब्दुल रहमान का शव उसके पिता और परिवार वाले सुबह करीब 7 बजे अयोध्या जिले के इनायतनगर थाना इलाके के मजनई गांव लाए. पहुंचते ही पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए गांव और उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. एडमिनिस्ट्रेटिव निगरानी में सुबह करीब 8:30 बजे उसे मजनई गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया.

गौरतलब है कि अब्दुल रहमान को मार्च 2025 में गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसियों का दावा था कि वह अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश में शामिल था. एजेंसियों के मुताबिक, उसके ठिकाने से एक्सप्लोसिव सामान बरामद हुआ था और उससे पूछताछ में अहम जानकारी मिली थी.

अब जेल के अंदर उसकी हत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक हाई-प्रोफाइल आरोपी की जेल के अंदर जान कैसे चली गई. मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए जांच एजेंसियां ​​एक्टिव हो गई हैं और जेल एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है. मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा बेल पर रिहा होने वाला था. उन्होंने कहा कि हत्या से ठीक चार दिन पहले अब्दुल रहमान पर हमला करने वाले कैदी को उसी बैरक में शिफ्ट किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवारवालों का क्या है कहना?

परिवार वालों का कहना है कि यह कोई मामूली घटना नहीं हो सकती, किसी बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अब्दुल रहमान के पिता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और हाई-लेवल जांच की मांग की है. उनका कहना है कि अगर समय रहते बैरक बदल दी गई होती और सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू किया गया होता, तो यह घटना टाली जा सकती थी.

चप्पे-चप्पे पर था पुलिस का पहरा

इस बीच, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अयोध्या में अंतिम संस्कार के दौरान पूरी सतर्कता बरती गई और कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा नहीं होने दी गई. दूसरी तरफ, फरीदाबाद जेल में हुई हत्या से जुड़े फैक्ट्स की अलग-अलग एजेंसियां ​​जांच कर रही हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह हत्या आपसी रंजिश का नतीजा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है.