भड़काऊ भाषण मामले में जेल में बंद आजम खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

Azam Khan Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में बड़ी राहत मिली है. MP-MLA कोर्ट ने उन्हें 2019 के मामले में बरी कर दिया है. यह मामला AAP नेता फैसल खान लाला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:16 PM IST

Azam Khan News: देश के कद्दावर नेता और सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को कथित भड़काऊ भाषण से जुड़े एक और मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आज़म खान को बरी कर दिया, जिससे उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही खत्म हो गई. इस कोर्ट के फैसले को आजम खान के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि हाल के सालों में उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं.

दरअसल, यह मामला 2 अप्रैल 2019 को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने रामपुर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 29 मार्च 2019 को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (सदर) और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ आपत्तिजनक, विवादित और भड़काऊ बयान दिए थे. शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि इन बयानों से प्रशासनिक अधिकारियों की छवि खराब हुई और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ. यह मामला लंबे समय से MP-MLA कोर्ट में पेंडिंग था. अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आजम खान का भाषण भड़काऊ था और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोप बेबुनियाद और राजनीतिक मकसद से लगाए गए थे. बचाव पक्ष ने कहा कि भाषण को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया था और उसमें ऐसा कोई तत्व नहीं था जो कानून के तहत अपराध बनता हो.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की समीक्षा करने के बाद कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूतों के साथ आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा. कोर्ट के अनुसार, भाषण को भड़काऊ मानने के लिए ज़रूरी कानूनी मापदंड पूरे नहीं हुए थे. गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ कई मामले अलग-अलग अदालतों में चल रहे हैं. इसलिए, इस फैसले को उनके लिए एक और बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

