'अल्लाह से दुआ....', बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ

Iqbal Ansari on Premanand Maharaj Health: उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ हैं. उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है. इस बीच, अयोध्या में बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और उनकी बीवी मुन्नी बेगम ने प्रेमानंद महाराज के जल्द ही स्वस्थ होने की अल्लाह से दुआ की.

इकबाल अंसारी ने कहा, “हम हमेशा संतों और साधुओं के बीच रहते हैं. उनका आशीर्वाद हमारे जीवन का हिस्सा है. जब हमें पता चला कि प्रेमानंद महाराज बीमार हैं, तो हमें बहुत दुख हुआ. इसलिए हमने अल्लाह से दुआ की कि वे जल्दी सेहतमंद हों.” अंसारी दंपत्ति के इस कदम की चर्चा अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में हो रही है. लोग इसे हिंदू-मुस्लिम एकता की सच्ची मिसाल बता रहे हैं.

मौलाना इश्हाक गोरा ने भी मांगी थी दुआ

गौरतलब है कि देश और दुनियाभर में लोग प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांग कर रहे हैं. इस कड़ी में देश के मशहूर इस्लामी स्कॉलर मौलाना इश्हाक ने भी उनके लिए दुआ मांगी. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज देश में प्रेम, शांति और एकता के प्रतीक हैं. उनके स्वस्थ होने की दुआ करना इंसानियत का फर्ज है. मौलाना ने कहा था कि जब धर्म की सीमाएं टूटती हैं और दिल जुड़ते हैं, तभी समाज में सच्ची मोहब्बत और भाईचारा कायम होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मदीना में मांगी जा रही है दुआ

संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के बाद देश और दुनिया में उनके लिए दुआएं की जा रही हैं. इसी दौरान सऊदी अरब के मदीना से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लेकर खड़ा है और लोगों से उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील कर रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है, जिसे देखकर लोग इसे इंसानियत और आपसी मोहब्बत की मिसाल बता रहे हैं.