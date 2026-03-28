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Zee SalaamZee Salaam ख़बरें‘4 मई के बाद मियां का बढ़ेगा दबदबा’, अजमल के बयान पर असम में हंगामा

‘4 मई के बाद मियां का बढ़ेगा दबदबा’, अजमल के बयान पर असम में हंगामा

Badruddin Ajmal on Assam Election 2026: बदरुद्दीन अजमल के “4 मई के बाद असम में ‘मियां’ दबदबा बढ़ेगा” वाले बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. विपक्ष ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे चुनावी माहौल और ज्यादा गरमा गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:12 AM IST

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‘4 मई के बाद मियां का बढ़ेगा दबदबा’, अजमल के बयान पर असम में हंगामा

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आपसी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने एक अहम बयान दिया है. AIUDF प्रमुख के इस बयान ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है. अजमल ने कहा है कि चुनावों के बाद असम में 'मिया' समुदाय का वर्चस्व बढ़ेगा और सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रभाव कम हो जाएगा. गुवाहीटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजमल ने जोर देकर कहा कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और सत्ता के मौजूदा संतुलन में बदलाव देखने को मिलेगा. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में चुनावी गतिविधियां अपने चरम पर हैं और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने जनाधार को मजबूत करने में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं.

असम में 'मिया' शब्द का इस्तेमाल बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए किया जाता है. लेकिन, इसे अक्सर अपमानजनक अर्थों में देखा जाता है. राज्य की कुल आबादी, जो लगभग 31.2 मिलियन है. उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 34 फीसद है. इस आबादी में से लगभग 4 फीसद मूल असमिया मुसलमान हैं, जबकि ज़्यादातर बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं.  इससे पहले, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले पांच सालों में उन्होंने बांग्लादेशी 'मियाओं' के हाथ-पैर तोड़ दिए हैं और आने वाले पांच सालों में वे उनकी कमर तोड़ देंगे. इस बयान की भी विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी.

चुनाव से पहले ओवैसी करेंगे दौरा
गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी असम विधानसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने घोषणा की है कि ओवैसी 2 और 3 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे, जिसके दौरान वे कम से कम आठ जनसभाओं को संबोधित करेंगे. ओवैसी पहले ही AIUDF को अपना समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं, एक ऐसा कदम जिसने राज्य में राजनीतिक माहौल को और भी गरमा दिया है. इस बार, बदरुद्दीन अजमल बिनाकांडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन पिछले आम चुनावों में उन्हें धुबरी लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी को इस बार बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है. 

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एक चरण में होगा मतदान
AIUDF का पिछले चुनावों में प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है. 2016 में उसने 13 सीटें जीती थीं और उसके बाद 2021 में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में 15 सीटें हासिल की थीं. आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के लिए AIUDF ने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा. 

यह भी पढ़ें:- जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे पर कहर, हिमस्खलन में 7 की मौत, कई घायल

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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