UP News: बागपत में इतने कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, इलाके में मचा हड़कंप

Bagpat Illegal Colonies Action: बागपत में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 29 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है. बिना अप्रूव्ड प्लान के बने कंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Jan 03, 2026, 05:44 PM IST

Bagpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर ली है. 29 कथित अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कभी भी बुलडोजर चलाए जा सकते हैं. डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने एक डिटेल सर्वे के बाद इन सभी कॉलोनियों की पहचान की है और संबंधित कॉलोनी मालिकों और बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं. अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिला या नियमों का पालन नहीं किया गया, तो सीधे तोड़फोड़ की जाएगी.

इस अभियान के तहत बागपत का एक प्रमुख एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन भी जांच के दायरे में आ गया है. पता चला है कि बागपत में गेटवे स्कूल के कैंपस में जरूरी बिल्डिंग परमिट लिए बिना कई निर्माण किए गए थे. इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्कूल मैनेजमेंट को भी नोटिस जारी किया है. अधिकारियों के मुताबिक, अप्रूव्ड प्लान के बिना किसी भी तरह का निर्माण कार्य करना एक कानूनी अपराध है और चाहे वह रेजिडेंशियल कॉलोनी हो या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन, नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं.

बिल्डरों में फैली दहशत 
डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस सख्त रुख से अवैध कॉलोनी चलाने वालों और बिल्डरों में दहशत फैल गई है. कई कॉलोनी मालिक अपने निर्माणों को वैध बनाने की कोशिश में अथॉरिटी के ऑफिस के चक्कर लगाते दिख रहे हैं. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि राहत सिर्फ उन्हीं मामलों में दी जाएगी जहां नियमों के मुताबिक रेगुलराइजेशन की गुंजाइश होगी. जिन मामलों में मानकों का खुला उल्लंघन पाया गया है, उनमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

ADM बागपत ने क्या कहा?
ADM बागपत विनीत कुमार उपाध्याय ने कहा कि यह कार्रवाई सरकार के साफ निर्देशों के तहत की जा रही है. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण न केवल शहर के प्लान्ड डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं. इसलिए प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा. अवैध कॉलोनियों के साथ-साथ, अनधिकृत कमर्शियल और एजुकेशनल निर्माणों की भी जांच की जाएगी. 

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

UP News Bagpat News Bagpat Illegal Colonies Action

