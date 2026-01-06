बहराइच में उर्स के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश, पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में गाजी की दरगाह पर चल रहे उर्स के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उर्स के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने जानबूझकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए थे. इन वीडियो का उद्देश्य धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना और क्षेत्र में तनाव पैदा करना बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया और साइबर सर्विलांस की मदद से सभी आरोपियों की पहचान की. इसके बाद मेराज हाशमी उर्फ ​​कलीम, माजिद हुसैन उर्फ ​​बाबू, अकबर अली उर्फ ​​मुन्नी, ताज मोहम्मद, सम्मू और शाहरुख उर्फ ​​इरफान को गिरफ्तार किया गया. सभी अभी पुलिस हिरासत में हैं और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

कहां के रहने वाले सभी आरोपी

पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी दरगाह पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि वीडियो पोस्ट करने के पीछे का मकसद जानने और वे किन लोगों के संपर्क में थे, यह पता लगाने के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है.

पुलिस के अधिकारियों ने की लोगों से ये अपील

पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि उर्स जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की अफवाह, आपत्तिजनक कंटेंट या भड़काऊ पोस्ट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में सतर्क है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी आपत्तिजनक या गुमराह करने वाले कंटेंट को शेयर न करें और अगर उन्हें ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत पुलिस को बताएं.