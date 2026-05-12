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हैदराबाद में बजरंग दल का आतंक! बैल ले जा रहे ट्रक को बीच सड़क रोका; हुआ बवाल

Hyderabad Ox Transport Row: बकरीद से पहले हैदराबाद में बैलों को ले जा रहे वाहनों को रोकने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा है. मजलिस बचाओ तहरीक के नेता अमजद उल्लाह खान ने सवाल उठाया कि आखिर संगठनों को सड़कों पर कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत क्यों दी जा रही है, जबकि तेलंगाना में बैलों के परिवहन पर कोई रोक नहीं है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 12, 2026, 01:33 PM IST

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हैदराबाद में बजरंग दल का आतंक! बैल ले जा रहे ट्रक को बीच सड़क रोका; हुआ बवाल

Hyderabad News: देश में बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता गौरक्षा के नाम पर बवाल काट रहे हैं.  इस बीच  11 मई की रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में चैतन्यपुरी मेट्रो स्टेशन के पास कोट्टापेट रोड पर बैलों को ले जा रहे वाहनों को रोक दिया. यह घटना बकरीद से पहले हुई. इस घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ वाहनों में बैल ले जाए जा रहे थे, तभी बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू कर दी. घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगीं. आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने खुद ही वाहनों की जांच करने और पशुओं के परिवहन को रोकने की कोशिश की, जबकि तेलंगाना में बैलों के परिवहन या कुर्बानी पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

इस घटना के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर किसी गैर-सरकारी संगठन को इस तरह सड़क पर वाहनों को रोकने और जांच करने का अधिकार किसने दिया. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए. अमजद उल्लाह खान ने कहा कि जब राज्य में बैलों के परिवहन पर कोई कानूनी रोक नहीं है, तो फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरकर वाहनों को रोकने की अनुमति कैसे दी जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठनों को कानून अपने हाथ में लेने की खुली छूट दी जा रही है, जबकि आम लोगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सख्ती दिखाई जाती है.

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माहौल खराब करने की कोशिश
एमबीटी नेता ने यह भी कहा कि ईद-उल-अजहा की तैयारियों के दौरान इस तरह की घटनाएं माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती हैं. उन्होंने मांग की कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और अगर किसी ने गैरकानूनी तरीके से वाहनों को रोका है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. वहीं, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर किसी परिवहन में कानून का उल्लंघन हो रहा था तो इसकी जांच पुलिस या संबंधित सरकारी विभागों को करनी चाहिए थी, न कि किसी संगठन के कार्यकर्ताओं को.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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