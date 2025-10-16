Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2964751
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

MP: बजरंग दल के लोग पटाखों की दुकान पर लगा रहे हैं भगवा झंडा, अपनों से खरीदारी की अपील

देश में किसी भी त्यौहार के दौरान हिंदू संगठन सक्रिय हो जाते हैं और मुसलमानों के बहिष्कार का आह्वान करते हैं. 20 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जाएगी. लोग इस जश्न के लिए बड़ी मात्रा में पटाखे खरीद रहे हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 16, 2025, 08:57 PM IST

Trending Photos

MP: बजरंग दल के लोग पटाखों की दुकान पर लगा रहे हैं भगवा झंडा, अपनों से खरीदारी की अपील

MP News: देश में किसी भी त्यौहार के दौरान हिंदू संगठन सक्रिय हो जाते हैं और मुसलमानों के बहिष्कार का आह्वान करते हैं. 20 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जाएगी. लोग इस जश्न के लिए बड़ी मात्रा में पटाखे खरीद रहे हैं. इसी बीच, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हिंदू संगठन बजरंग दल ने दिवाली से पहले पटाखा बाज़ार में कई दुकानों पर मुसलमानों के बहिष्कार के लिए भगवा झंडे लगाए हैं. बजरंग दल के कार्यकर्ता पटाखा बाजार पहुंचे और कई दुकानों पर भगवा झंडे लगाते हुए दावा किया कि ये झंडे सनातन धर्म के पालन करने वाले दुकानदारों की पहचान के तौर पर लगाए जा रहे हैं.

बजरंग दल का इल्जाम है कि बाजार में कुछ ऐसे लोग भी दुकान चला रहे हैं जो दूसरे मजहब से हैं, लेकिन हिंदू नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को भ्रमित किया जा सके. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें व्यापार से आपत्ति नहीं है, लेकिन दुकानदारों को अपने असली नाम से ही व्यापार करना चाहिए. दीपावली हिंदू धर्म का पर्व है, इसलिए लोगों को अपना त्योहार, अपने समाज के लोगों से ही खरीदारी करनी चाहिए.

'मुसलमान नाम बदलकर बेंच रहे हैं पटाखा'
बजरंग दल के एक पदाधिकारी ने कहा, “हमें जानकारी मिली है कि कुछ दुकानदार मुस्लिम समुदाय से हैं, जिन्होंने नाम बदलकर पटाखा बाजार में दुकानें लगाई हैं. हम इसका विरोध करते हैं. प्रशासन को ऐसे दुकानदारों को निर्देश देना चाहिए कि वे अपने असली नाम के बोर्ड लगाएं, वरना हम आंदोलन करेंगे.”

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू संगठन ने दी ये दलील
संगठन के सदस्यों ने यह भी कहा कि उन्होंने धार्मिक पारदर्शिता के नाम पर यह अभियान शुरू किया है ताकि लोग यह जान सकें कि वे किससे खरीदारी कर रहे हैं. कई दुकानों पर भगवा झंडे लगाने के बाद बाजार में तनाव का माहौल बन गया. हालांकि, प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

mp newskhandwa news

Trending news

mp news
बजरंग दल के लोग पटाखों की दुकान पर लगा रहे हैं भगवा झंडा, अपनों से खरीदारी की अपील
Election Commission on Burqa Voters
TN Seshan के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाना चाहता है चुनाव आयोग
Imran Masood on SIR
SIR को लेकर मुस्लिम सांसद इमरान मसूद क्यों भड़के, जानें पूरा मामला
Pakistan News
अफगान-पाक के मुसलमान अब नहीं रहे भाई-भाई; कपड़ा छोड़ रोटी और मकान छीनने का हुक्म!
amu news
AMU में होली के बाद अब दीवाली पर भी तनाव; हिंदू छात्रों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
Azam Khan news
आजम खान ने अपनी ही पार्टी के सांसद नदवी के ज्ञान पर कसा तंज, कहा- काश...!
Pakistan Afghanistan Conflict
उम्माह की जप करने वाले मुस्लिम देश ने मोमिनों की बिछा दी लाशें, किया भीषण हमला
Rajasthan news
धर्म जाति भूल गए रफीक! आग में फंसे यात्रियों को बचाते-बचाते खुद को कर दिया कुर्बान
Supreme Court on Nimisha Priya
यमन में फांसी का इंतजार कर रही केरल की निमिषा की किस्मत पर अब जनवरी में होगा फैसला
UP News
बरेली हिंसा केस में मुसलमानों पर टूटा कहर, BMC 27 मकानों को गिराने का भेजा नोटिस!