बख्तियारपुर का नाम बदलने की तैयारी? 'मगध द्वार' और 'शीलभद्र याजी नगर' में छिड़ी जंग

नीतीश कुमार के नाम पर शहर का नाम रखने की मांग उठी

बख्तियारपुर को बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र भी माना जाता है. इससे पहले भी बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीश नगर' रखने का सुझाव दिया था. देश के जाने-माने इतिहासकार डॉ. रामविनोद सिंह ने शहर का नाम 'फतेह विहार' रखने का प्रस्ताव दिया है. इतिहासकार ने सुझाव दिया है कि बख्तियारपुर नाम बदलकर सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के सबसे छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह के नाम से होना चाहिए. उनका तर्क है कि 'बख्तियारपुर' नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया था, जिसने देश भर में मंदिरों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नष्ट कर दिया था. इसलिए इस जगह का नाम उसके नाम पर नहीं होना चाहिए. इसके विपरीत, बाबा फतेह सिंह को उनके त्याग, बलिदान और धर्म की रक्षा की भावना के लिए सम्मान दिया जाता है. उन्होंने इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था.