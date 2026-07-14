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बख्तियारपुर का नाम बदलने की तैयारी? 'मगध द्वार' और 'शीलभद्र याजी नगर' में छिड़ी जंग

Bakhtiyarpur Name Change: बिहार में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है. नगर परिषद ने शहर का नाम बदलकर 'मगध द्वार' करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि स्वतंत्रता सेनानी पंडित शील भद्र याजी के समर्थक इसका नाम 'शील भद्र याजी नगर' रखने की वकालत कर रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 14, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:52 PM IST
बख्तियारपुर का नाम बदलने की तैयारी? 'मगध द्वार' और 'शीलभद्र याजी नगर' में छिड़ी जंग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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