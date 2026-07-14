बख्तियारपुर का नाम बदलने की तैयारी? 'मगध द्वार' और 'शीलभद्र याजी नगर' में छिड़ी जंग

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Bakhtiyarpur News: बिहार के बख्तियारपुर शहर का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन नए नाम को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है. अब इतिहासकार भी नाम बदलने से जुड़ी इस बहस में शामिल हो गए हैं. कुछ महीने पहले ही बख्तियारपुर नगर परिषद ने राज्य सरकार को शहर का नाम बदलकर 'मगध द्वार' करने का प्रस्ताव भेजा था. इसके बाद शहर के कई चौराहों पर 'मगध द्वार' नाम वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए.
दरअसल, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के परिवारों और उनके समर्थकों की लंबे समय से यह मांग रही है कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'शीलभद्र याजी नगर' कर दिया जाए. इस प्रस्ताव का नाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी के नाम पर रखा गया था. पंडित शीलभद्र याजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी. बख्तियारपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव कई सालों से गृह मंत्रालय के पास लंबित है.
नीतीश कुमार के नाम पर शहर का नाम रखने की मांग उठी
बख्तियारपुर को बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र भी माना जाता है. इससे पहले भी बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीश नगर' रखने का सुझाव दिया था. देश के जाने-माने इतिहासकार डॉ. रामविनोद सिंह ने शहर का नाम 'फतेह विहार' रखने का प्रस्ताव दिया है. इतिहासकार ने सुझाव दिया है कि बख्तियारपुर नाम बदलकर सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के सबसे छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह के नाम से होना चाहिए. उनका तर्क है कि 'बख्तियारपुर' नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया था, जिसने देश भर में मंदिरों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नष्ट कर दिया था. इसलिए इस जगह का नाम उसके नाम पर नहीं होना चाहिए. इसके विपरीत, बाबा फतेह सिंह को उनके त्याग, बलिदान और धर्म की रक्षा की भावना के लिए सम्मान दिया जाता है. उन्होंने इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था.
बिहार के बाहर भी नाम बदलने का चल रहा है ट्रेंड
गौरतलब है कि बिहार में कई शहरों के नाम बदलने की मांग पहले भी उठती रही है. इस बीच दूसरे राज्यों में कई ज़िलों और सड़कों के नाम पहले ही बदले जा चुके हैं और अन्य जगहों और सड़कों के लिए भी ऐसी ही मांगें की जा रही हैं. बिहार में भी यह चलन तेज़ी पकड़ रहा है.