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कुर्बानी का गोश्त गैर-मुस्लिमों को देना चाहिए या नहीं? उलेमा ने बताया इस्लाम का नजरिया

Qurbani Meat to Non-Muslims in Islam: ईद-उल-अजहा के मौके पर गैर-मुस्लिमों को कुर्बानी का गोश्त देना सही है या नहीं, इसको लेकर उलेमा और इस्लामी जानकारों ने अपनी राय रखी है. कुरान, हदीस और सहाबा की मिसालों के आधार पर जरूरतमंद गैर-मुस्लिमों को गोश्त और सदका देना जायज बताया गया है, लेकिन नीयत साफ रखने की ताकीद की गई है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 26, 2026, 05:57 PM IST

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(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Eid Ul Adha Qurbani 2026: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज तक कुर्बान कर देने की भावना का पर्व है. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाने वाला यह त्योहार इंसान को त्याग, इंसानियत, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बांटकर खाने का पैगाम है. हालांकि, वर्तमान में असामाजिक तत्वों की वजह से हालात थोड़े मुश्किल हो गए हैं. 

इस्लामी शरिया के तहत जायज कुर्बानी के कुछ जानवर पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध है. उलेमा ने आपसी भाईचारा बरकार कायम रखने के लिए प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी को हिंदुस्तान गलत बताया है. दक्षिणपंथियों और सोशल मीडिया पोस्ट पर कुर्बानी पर गैर मुस्लिमों से दूरी बनाने के भी आरोप लगते रहे हैं. साथ ही बकरीद के दिनों में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है या नहीं? इस मसले पर इस्लामी जानकारों और उलेमा ने विस्तार से अपनी राय रखी है.

मुफ्ती मौलाना अब्दुल मन्नान ने अपनी किताब "जिलहिज्जा का अशरा और कुर्बानी (फजीलत, अहकाम और मसाइल)" में इसका स्पष्ट जिक्र किया है. मौलाना अब्दुल मन्नान के मुताबिक, हदीस में आए शब्द "तसद्दकू" यानी "सदका (दान) करो" के आम अर्थ से कुछ उलेमा ने यह दलील दी है कि कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को भी दिया जा सकता है. इसी आधार पर और कुर्बानी को सदके पर कयास करते हुए इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम हसन और असहाबुर्राय का मानना है कि गैर मुस्लिमों को भी कुर्बानी का गोश्त देना जायज है. इसका जिक्र मशहूर किताब "अल-मुग्नी" में भी मिलता है.

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हालांकि उलेमा ने इसके साथ कुछ अहम सावधानियां भी बताई हैं. कहा गया है कि इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए. कुछ लोग कुर्बानी के गोश्त का बड़ा हिस्सा गैर मुस्लिम नेताओं, अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों को इस मकसद से दे देते हैं कि उनसे दुनियावी फायदा हासिल हो सके. कई बार खास दावतों का आयोजन कर उन्हें खिलाया भी जाता है. उलेमा के मुताबिक, ऐसा करना कुर्बानी के मकसद के खिलाफ है, क्योंकि यह गोश्त बेचने जैसी शक्ल बन जाती है, जबकि कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज नहीं माना गया.

जामिया इस्लामिय सनाबिल के छात्र और इस्लामिक मामलों के जानकार शेख तौसीफुर्रहमान ने गैर मुस्लिम चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, को कुर्बानी का गोश्त देने को सही करार दिया है. शेख तौसीफुर्रहमान मुताबिक, अगर किसी गैर मुस्लिम के बारे में यह शक या यकीन हो कि वह इस गोश्त को शराब जैसी नापाक चीजों के साथ इस्तेमाल करेगा, तो ऐसे लोगों को गोश्त देने से बचना बेहतर है. लेकिन अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों, रिश्तेदारों, साथ काम करने वालों और दूसरे हमवतनों को, जिनके बारे में ऐसी कोई आशंका न हो, कुर्बानी का गोश्त देने में कोई हर्ज नहीं है. इसे आपसी भाईचारे और इंसानियत का हिस्सा भी माना गया है. उनके मुताबिक, नबी (स.अ.) भी यहूदी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जरुरतमंद लोगों को सदका दिया करते थे, जिस तरह से मुसलमानों को देते थे. 

शेख तौसीफुर्रहमान के मुताबिक, कुरान में अल्लाह तआला फरमाता है कि "अल्लाह तक न उनका (कुर्बानी के जानवर) गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि उससे तुम्हारा तकवा पहुंचता है." उन्होंने कहा कि यह आयत साफ बताती है कि कुर्बानी का असली मकसद दिखावा नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और दिल की परहेजगारी है. इसी तरह हदीसों में गरीबों, पड़ोसियों और जरूरतमंदों का ख्याल रखने की भी ताकीद की गई है.

 कुर्बानी का गोश्त बांटते समय नीयत साफ होनी चाहिए. अगर मकसद इंसानियत, रिश्तेदारी और अच्छे व्यवहार का हो, तो गैर मुस्लिमों को गोश्त देने में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन अगर इसके पीछे निजी फायदा, सियासी असर या गलत इस्तेमाल का डर हो, तो एहतियात बरतना ज्यादा बेहतर माना गया है.

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इस तरह पूर्वी चंपारण के सिसवा सूप में स्थित मदरसा फैज-ए-इकबाल में शिक्षक और मुफ्ती मोहम्मद साबिर के मुताबिक, जरुरतमंद गैर मुस्लिम को खिलाना और उनको सदका देना दोनों जायज है. उनका कहना है कि आजकल कुछ लोग समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रोपगैंडा करते हैं.

सहाबा-ए-कराम की जिंदगी में भी कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं, जहां उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ इंसानियत और भलाई का सलूक किया. उनमें एक मशहूर घटना हज़रत उमर बिन खत्ताब (रजि.) से जुड़ी है. रिवायतों में आता है कि एक बार हजरत उमर रज़ि. ने एक बूढ़े यहूदी शख्स को लोगों से मांगते हुए देखा. पूछने पर पता चला कि वह जिज्या देने के बाद अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, इसलिए कमाने की ताकत नहीं रही. यह देखकर हजरत उमर रज़ि. बहुत प्रभावित हुए. उन्होंने फरमाया कि "हमने जवानी में उससे लिया और बुढ़ापे में उसे छोड़ दिया, यह इंसाफ नहीं है." इसके बाद उन्होंने बैतुलमाल से उसके लिए मदद और खर्च तय कर दिया.

इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के बारे में रिवायत मिलती है कि उन्होंने अपने घर वालों से पूछा था कि क्या उनके यहूदी पड़ोसी को भी खाने में हिस्सा भेजा गया है? फिर उन्होंने नबी (स.अ.) की यह हदीस सुनाई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम पड़ोसी के हक के बारे में इतनी ताकीद करते रहे कि मुझे लगा पड़ोसी को विरासत में भी हिस्सा मिलेगा.(सुनन तिर्मिजी) 

इस घटना को इस्लामी इतिहास में गैर मुस्लिम जरूरतमंदों के साथ इंसाफ और मदद की बड़ी मिसाल माना जाता है. उलेमा कहते हैं कि इससे पता चलता है कि इस्लाम में गरीब और जरूरतमंद इंसान की मदद सिर्फ मजहब देखकर नहीं की जाती है.  इससे साफ है कि गैर मुस्लिम चाहे वह हिंदू, सिख, इसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, पारसी या किसी भी धर्म से हो और वह जरुरतमंद हो तो उसे कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है. उलेमा के मुताबिक, कुछ लोग गोश्त से परहेज करते हैं, और इससे उनकी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है, ऐसे लोगों के जज्बात की कद्र करना भी जरुरी है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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