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जब बेटे को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार हो गए इब्राहीम (अ.स.), जानिए बकरीद की पूरी कहानी?

Qurbani Meaning and History in Islam: ईद-उल-अजहा के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान हज और कुर्बानी की रस्में अदा कर रहे हैं. यह पर्व हजरत इब्राहीम (अ.स.) और हजरत इस्माईल (अ.स.) की अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता, सब्र और समर्पण की याद दिलाता है, जहां असली अहमियत नीयत और परहेजगारी की होती है. अब सबकी निगाहें सरकार पर टिक हुई हैं

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 27, 2026, 05:40 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Eid Ul Adha Qurbani 2026: दुनिया के सबसे मुकद्दस और पाक शहरों में शुमार मक्का की तपती धूप में मुसलमानों के मजहबी उत्साह देखते बन रहा है, जहां वह हज की रस्मों को अदा करने के लिए अमीरी गरीबी, रंग, नस्ल से परे एक ही रंग के कपड़ों में अल्लाह को राजी करने में जुटे हैं. इस सफर की तैयारी वह सालों से करते हैं, और इस्लाम के पांच अरकानों में से एक हज को करने के बाद मुसलमान अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब समझता है. 

भारत समेत दुनिया के कई देशों में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद की पुरजोर तैयारियां चल रही हैं. दूसरी तरफ रेगिस्तान की तपती रेत, अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा और इंसानियत को त्याग, सब्र और समर्पण का पैगाम देने वाला पवित्र पर्व ईद-उल-अजहा हर साल दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में नई रूहानी रौशनी भर देता है. 

साल 2026 में कब है बकरीद?
यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने पूरी तरह झुक जाने और अपनी सबसे प्यारी चीज भी उसकी राह में छोड़ देने की सीख है. साल 2026 में भारत में ईद-उल-अजहा कल यानी गुरुवार (28 मई) को मनाई जाएगी. हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में बुधवार (27 मई) को ही बकरीद पूरे जोशखरोश के साथ मनाई गई. 

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इस बार 10 जुल हिज्जा की शुरुआत 27 मई 2026 की मगरिब के बाद से मानी जाएगी. इसकी वजह यह है कि इस साल ज़ुल हिज्जा का पहला दिन 18 मई 2026 को पड़ा था. अराफात का दिन, जो ज़ुल हिज्जा की 9 तारीख होता है, इस साल 27 मई को है. हज की मुकम्मल अदायगी के बाद दुनिया भर के मुसलमान तीन दिनों तक कुर्बानी करते हैं. कई लोगों में मन कुर्बानी शब्द और यह कब से कब तक होती है, को लेकर शंका रहती है. 

कुर्बानी का अर्थ और इसके मायने?
हालांकि, कुर्बानी को अरबी में "उजहिया" कहा जाता है. इसका मतलब सिर्फ जानवर की कुर्बानी देना नहीं है. "कुर्बानी" शब्द "कुर्ब" से निकला है, जिसका अर्थ है "करीब होना". यानी यह अमल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया है. रोजमर्रा की भागदौड़ में इंसान कई बार यह भूल जाता है कि उसकी असली मंजिल अल्लाह की रजा हासिल करना है. कुर्बानी उसी एहसास को फिर से जिंदा करती है कि इंसान अल्लाह के हुक्म के आगे हर चीज छोड़ने को तैयार रहे.

कुर्बानी से जुड़ी हाबिल-काबिल की कहानी से खास संदेश
कुरान में हजरत आदम (अ.स.) के दो बेटों हाबिल और काबिल की घटना भी कुर्बानी की अहमियत को समझाती है. दोनों को एक मसले का फैसला करने के लिए कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया. हाबिल चरवाहे थे, उन्होंने अपना सबसे अच्छा और स्वस्थ मेढ़ा पेश किया. वहीं काबिल खेती करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फसल का अच्छा हिस्सा नहीं दिया. अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली और काबिल की कुर्बानी ठुकरा दी.

यह भी पढ़ें: हज 2026: दुनिया से नहीं, रब से जुड़ने का नाम है हज…अरफात में उमड़ा ईमान का सैलाब

जब काबिल ने गुस्से में अपने भाई को मारने की धमकी दी, तब हाबिल ने कहा कि अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों की कुर्बानी स्वीकार करता है जिनके दिल में सच्ची परहेजगारी होती है. लेकिन जलन में आकर काबिल ने अपने भाई की हत्या कर दी. यह घटना बताती है कि कुर्बानी में सबसे अहम चीज इंसान की नीयत और सच्चाई है. सिर्फ रस्म निभा देना काफी नहीं, बल्कि दिल का साफ होना जरूरी है.

कुरान में साफ कहा गया है कि अल्लाह तक न गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि इंसान की परहेजगारी और नीयत पहुंचती है. इसलिए कुर्बानी को सिर्फ सालाना काम या बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह अल्लाह से करीब होने का रूहानी मौका है. कुर्बानी की रस्म 10 से 13 ज़ुल हिज्जा तक अदा की जाती है.

जब बाप ने अल्लाह की रजा के लिए की कुर्बानी
कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कहानी है. जब इस्माईल अलैहिस्सलाम इतने बड़े हो गए कि अपने पिता के साथ चल-फिर सकें, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी है. उन्होंने अपने बेटे से यह बात कही तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बिना सवाल किए जवाब दिया कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वे सब्र करने वालों में शामिल होंगे.

इससे पहले भी हजरत हाजरा (रजि.) ने अल्लाह के हुक्म पर रेगिस्तान में अकेले रहने को स्वीकार कर लिया था. अब बाप और बेटे दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे झुक चुके थे. लेकिन शैतान उन्हें रोकना चाहता था. हदीसों में आता है कि शैतान अलग-अलग जगहों पर हजरत इब्राहीम (अ.स.), हजरत हाजरा (रजि) और हजरत इस्माईल (अ.स.) के सामने आया और उन्हें बहकाने की कोशिश की. हर बार उन्होंने शैतान को कंकड़ मारकर भगा दिया. आज हज में शैतान को कंकड़ी मारने की रस्म उसी घटना की याद दिलाती है.

जब हजरत इब्राहीम (अ.स.) अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे तो वे बेटे का चेहरा तक नहीं देख पा रहे थे. उन्होंने उसका चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया. दोनों अल्लाह को याद कर रहे थे. तभी अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि इब्राहीम (अ.स.), तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हो गए. इसके बाद अल्लाह ने हजरत इस्माईल (अ.स.) की जगह एक सफेद सींगों वाला मेढ़ा भेज दिया, जिसकी कुर्बानी दी गई.

यह घटना दुनिया को बताती है कि अल्लाह इंसान की नीयत, सब्र और उसके समर्पण को देखता है. असली कुर्बानी जानवर की नहीं, बल्कि अपने दिल, अहंकार और सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में छोड़ देने की तैयारी का नाम है. 

नबी (स.अ.) ने कुर्बानी की परंपार को जिंदा रखा
पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी की इस परंपरा को जिंदा रखा. वे सफेद सींगों वाले मेढ़ों की कुर्बानी करते थे, ठीक वैसे ही जैसे हाबिल और हजरत इब्राहीम (अ.स.) ने की थी. उन्होंने फरमाया कि वे दो कुर्बानी दिए जाने वालों के बेटे हैं, यानी उनके पिता अब्दुल्लाह और उनके पूर्वज हजरत इस्माईल (अ.स.) दोनों अल्लाह की राह में कुर्बान होने के करीब पहुंचे थे.

पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत सुन्नत यह भी थी कि वे अपनी ओर से एक अतिरिक्त कुर्बानी उन लोगों के लिए करते थे जो कुर्बानी नहीं कर सकते थे. सहाबा भी इस पर अमल करते थे. हदीस में हजरत अनस बिन मालिक (रजि.) ने बताया कि नबी करीम (अ.स.) दो मेढ़ों की कुर्बानी करते थे और वे भी ऐसा ही करते थे.

नबी करीम (अ.स.) ने यह भी फरमाया कि जो शख्स उनकी किसी भूली हुई सुन्नत को फिर से जिंदा करेगा, उसे उस पर अमल करने वालों के बराबर सवाब मिलेगा. इसलिए ज़ुल हिज्जा के इन मुबारक दिनों में एक से ज्यादा कुर्बानी देकर जरूरतमंद परिवारों तक खुशियां पहुंचाना बहुत बड़ी नेकी माना गया है. दुनिया के कई गरीब इलाकों में लोगों के लिए गोश्त खाना एक सपना होता है. ऐसे में कुर्बानी का गोश्त उनके घरों में ईद की खुशी लेकर आता है.

यह भी पढ़ें: हाजियों के नाम पर लाखों जानवर होते हैं कुर्बान, आखिर कहां जाता है गोश्त?

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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