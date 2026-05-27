Namaz in Shift: सड़कों पर नमाज़ बनाम मस्जिदों में शिफ्ट में नमाज़, क्या है टकराव के बिंदु

Namaz in Shift: सड़कों पर नमाज़ को लेकर भाजपा शासित राज्यों ने सख्ती कर दी है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतानवी दी जा रही है, और सड़कों पर नमाज़ के विकल्प के तौर पर मस्जिदों में शिफ्ट में नमाज़ अदा करने का सुझाव दिया जा रहा है. आइये जानते हैं कि क्या मस्जिदों में शिफ्ट में नमाज़ हो सकती है, और अगर हो सकती है, तो फिर इसमें टकराव के बिंदु क्या हैं?
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नई दिल्ली: बकरीद से पहले भाजपा शासित राज्यों में माहौल बनाया गया कि मुसलमान शुक्रवार, ईद और बकरीद की नमाज़ सड़कों पर पढ़ते हैं, और इस बार किसी सूरत में सड़कों पर नमाज़ नहीं पढने दी जायेगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से कहा कि सड़कों पर नमाज़ नहीं पढने दी जाएगी. अगर लोग इस बात को मान ले तो उनके लिए सही रहेगा वरना सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे रास्ते भी पता है. योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा का हवाला भी दिया जहाँ 'I LOVE Mohammad' के जुलूस के बाद सैकड़ों मुसलमान गिरफ्तार किये गए और उनके जायदाद को गैर- कानूनी बताकर सरकार ने बुलडोज़र चला दिया.
योगी आदित्यनाथ के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि नमाज़ के लिए जो जगह तय हैं, वहीं नमाज़ होगी. सड़कों पर नमाज़ पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. ऐसे ही आदेश दिल्ली में भी दिए गए. लोग सड़कों पर नमाज़ न पढ़े इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. उन्हें बार-बार चेतावनी दी जा रही है कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.
विपक्ष ने खारिज किया सड़कों पर नमाज़ का नैरेटिव
सड़कों पर नमाज़ को लेकर खड़े किये जा रहे बवाल के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "सड़कों पर नमाज कौन पढ़ता है? भाजपा फालतू का नैरेटिव बनाना बंद करे. जुमे की नमाज दिन में 1 से 2 बजे होती है. इस तपती दोपहर में कौन सड़क पर नमाज पढ़ेगा? कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता. ये झूठा नैरेटिव है. विकास के नाम पर आप क्या कर रहे हो, ये बताओ."
इससे पहले सपा की सांसद इकरा हसन ने भी कहा था कि जब कांवड़ यात्रा के लिए आधी सड़कें घेरी जा सकती है, तो सड़कों पर ईद-बकरीद की नमाज़ क्यों नहीं हो सकती है?
सड़कों पर क्यों पढ़ते हैं लोग नमाज़ ?
दिल्ली के ओखला, के एक मस्जिद के सद्र मुस्तफा आबिद कहते हैं, " पांच वक़्त की नमाज़ हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन भारत में आम तौर पर इस फ़र्ज़ को निभाने वाले 10 फीसदी से ज्यादा मुसलमान नहीं होंगे. लेकिन यही मुसलमान फ़र्ज़ से ज्यादा जुमे, ईद और बकरीद की वाजिब नमाज़ों को ज्यादा अहमियत देते हैं, और मुस्तैदी के साथ इन नमाज़ों को अदा करते हैं. यही वजह है कि जुमे, ईद और बकरीद को मस्जिदों में अचानक से भीड़ बढ़ जाती है. हालांकि, ये मसला गाँव- कस्बों की मस्जिदों में नहीं है. ये सिर्फ शहरों और महानगरों की मस्जिदों की समस्याएं हैं, जहाँ मस्जिदें कम और आबादी ज्यादा है. इसलिए लोग मजबूरी में सड़कों पर नमाज़ अदा करते हैं, ये उनका कोई शौक नहीं होता है."
मुस्तफा आबिद कहते हैं, "नमाज़ पढ़ी जाने वाली जगह का पाक होना नमाज़ की शर्तों में शामिल है, और सड़कें कोई पाक जगह नहीं है ये सभी को पता है. इसके बावजूद भी अगर लोग लड़कों पर नमाज़ अदा करते हैं, तो ऐसा सिर्फ मजबूरी में ही किया जा सकता है."
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सड़कों पर नमाज़ से किसे है दिक्कत?
भाजपा सरकार, उसके समर्थक, उससे जुड़े संगठन के लोगों की आम मान्यता है कि मुसलमान सड़कों को कब्ज़ा करने की नियत से सड़कों पर नमाज़ अदा करते हैं. उनका मानना है कि उनमें सरकारी ज़मीन को कब्जाने और उसके गलत इस्तेमाल करने की एक आम प्रवृति होती है, जिसे कांग्रेस, सपा, राजद या दीगर गैर भाजपाई सरकारों ने शह दिया है. लेकिन चूंकि अब भाजपा की सरकार है, तो ये सब बंद होना चाहिए. कई भीड़-भाड़ वाले मुस्लिम बहुल इलाकों में नमाज़ के वक़्त सड़कें ब्लॉक होने से ट्रैफिक जाम होना और लोगों के लिए परेशानी खड़ी होना बेहद आम है. इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है. सड़कों पर नमाज़ से सिर्फ भाजपा या उसके समर्थकों को ही दिक्कत है, ऐसा भी नहीं है. एक गैर- भाजपाई या फिर एक मुसलमान को भी इससे दिक्कत होती है. लेकिन उनका विरोध सेलेक्टिव नहीं है, वो जितना सड़कों पर नमाज़ को बुरा मानते हैं, उतना ही सड़कों पर धार्मिक जुलूस, या सड़कें घेर कर निकलने वाली कांवड़ यात्रा का भी विरोध करते हैं.
क्या शिफ्ट में हो सकती है नमाज़ ?
नमाजियों की तादाद की मुताबिक मस्जिदों में जगह भी न बढाई जाए और नमाज़ी सड़कों पर नमाज़ भी न पढ़ें, इसके लिए फौरी उपाय यही है कि मस्जिदों में दो या तीन शिफ्टों में नमाज़ अदा की जाए. यह समस्या का तात्कालिक हल हो सकता है, जिस पर अब तक गंभीरता से विचार नहीं किया गया है.
इस मुद्दे पर जमात इस्लामी हिन्द से जुड़े इस्लामिक स्कॉलर मौलाना इब्राहिम आज़ाद कहते हैं, जमात इस्लामी हिन्द तो कब से कह रहा है कि सड़कों पर नमाज़ नहीं पढनी चाहिए. एक तो सड़कें पाक नहीं होती है, दूसरा ये कि इससे राहगीरों को परेशानी होती है. दूसरों को तकलीफ देकर की गई इबादत, इबादत ही नहीं है. लेकिन उलेमा की राय को आज कौन मुसलमान मानता है? ये तो अच्छा है कि जो काम उलेमा को कराना था, वो काम अब सरकारें करवा रही है, और लोग कर भी रहे हैं. इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? शिफ्टों में नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज़ नहीं है.
इस मुद्दे पर मुफ़्ती अब्दुर्रहीम कहते हैं, इस्लाम बेहद लचीला मजहब है. वक़्त के ऐतबार से अगर शिफ्टों में नमाज़ पढ़नी पड़े तो इसमें कोई शर्عي मसला नहीं है. जामात से नमाज़ पढने पर नमाजियों के कंधे एक दूसरे से मिले होने चाहिए, लेकिन कोविड महामरी के दौरान मस्जिदों में दो फिट की दूरी बनाकर नमाजियों ने नमाज़ पढ़ी थी, तो शिफ्टों में नमाज़ क्यों नहीं होगी. अगर इमाम बदल दिया जाए तो दो या तीन शिफ्टों में भी नमाज़ अदा की जा सकती है.
मुफ़्ती डॉक्टर शमशुद्दीन नदवी कहते हैं, जुमे को अमूमन 12.30 से 2.30 तक जुमे की नमाज़ पढ़ी जा सकती है, तो नमाजियों की तादाद ज्यादा होने पर दो या तीन शिफ्टों में नमाज़ क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे ही ईद या बकरीद की नमाज़ सूरज निकलने के आधे घंटे बाद से लेकर ज्वाल का वक़्त शुरू होने के पहले(जब सूरज बिलकुल सर पर हो) तक पढ़ी जा सकती है, तो शिफ्ट में नमाज़ क्यों नहीं हो सकती है. ऐसे करने में कोई हर्ज़ नहीं है. दिल्ली और एनसीआर की कई मस्जिदों में सालों से शिफ्ट में नमाज़ पढ़ी जा रही है. एक इमाम नमाज़ पढ़ाकर जाता है, फिर नए नमाजियों के लिए दूसरा इमाम नमाज़ पढ़ाता है.
विवाद क्यों है ?
लखनऊ के सामजिक कार्यकर्त्ता मोती उर्रहमान सिद्दीकी कहते हैं, " सड़कों पर नमाज़ को लेकर विवाद या टकराव के बिंदु कई हैं. पहला विवाद तो ये है कि सड़कों पर नमाज़ लोग शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में पढ़ते हैं. दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सरकार सालों से नई मस्जिदें बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है. ऐसा कई शहरों और राज्यों में हैं. नई मस्जिदें तो दूर, पुरानी मस्जिदों में भी विस्तार का काम ठप पड़ा है. दूसरी या तीसरी मंजिल बनाने पर नगर निगम या पालिका के अफसर रोक लगा देते हैं, और जब कुछ लोग मजबूरी में सड़कों पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसे पूरे मुसलमानों से जोड़कर उन्हें बदनाम किया जाता है."
दूसरा मसला सरकार की नियत का है. एक ही सरकार कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करती है. महीने भर व्यस्त सड़क को कावड़ियों के लिए रस्सी बांधकर आधी सड़क बंद कर देती है, तो फिर आधे ये एक घंटे की नमाज़ पर पाबंदी क्यों है? क्या इसे नहीं माना जाना चाहिए कि सरकार को सड़कों पर नमाज़ से नहीं बल्कि एक वर्ग और समुदाय से दिक्कत है? वो सड़कों पर नमाज़ के बहाने पूरे समुदाय की छवि खराब करती है, उसे एक असभ्य नागरिक या दूसरों के लिए समस्या पैदा करने वाली एक अवाम के तौर पर पेश करती है?
तीसरा मसला ये है कि मुस्लिम समाज ने भी अभी तक इस दिशा में सोचा नहीं है कि शिफ्टों में नमाज़ अदा की जा सकती है. जहाँ ऐसा सोचा गया है, वहाँ शिफ्टों में नमाज़े हो रही हैं. मस्जिदों में शिफ्टों में नमाज़ होने भी लगेगी और लोग सड़कों पर नमाज़ पढना छोड़ भी देंगे तो भी सरकार से एक सवाल तो बना रहेगा कि कि क्या होलिका दहन, होली का हुडदंग और तमाम तरह की शोभा यात्राओं से सड़कों और राहगीरों को आज़ादी मिलेगी?