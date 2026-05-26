Haj 2026: आखिर कैसे मुसलमान हैं हम, जो नहीं मानते अपने पैगम्बर मुहम्मद (स.) की अपील ?

अब आईए एक-एक करके ख़ुत्बा-ए-हज्जेतुल विदा के निकात पर ग़ौरो फिक्र करते हैं, और समझते हैं. ख़ुत्बा-ए-हज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुक़ूक़ और उनके साथ भलाई की जो ताकीद की थी, वो समाज में एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी. मैदान-ए-अराफ़ात की पहाड़ी गूंजी वो आवाज़ सिर्फ उस दौर के लिए नहीं थी, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक गाइड बुक की तरह थी. अफ़सोस की बात यह है कि आज जब हम अपने समाज की हक़ीक़त को देखते हैं तो वो उस पाकीज़ा पैग़ाम से बहुत दूर नज़र आता है.जिस समाज को औरतों के हक़ की हिफ़ाज़त में पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनना था. आज वही समाज रस्मों-रिवाज और ग़लत सोच की वजह से औरतों को उनके जायज़ हक़ देने में पीछे खड़ा दिखाई देता है. अल्लाह का ख़ौफ़ दिलाकर और दीन की आड़ लेकर औरतों की आज़ादी और तरक़्क़ी को रोक देना, उस मंशूर की रूह के बिलकुल ख़िलाफ़ है जो हमारे नबी ने अपनी आख़िरी वसीयत में दुनिया को दिया था.

दीन नहीं है औरतों को सिर्फ घर की चारदिवारी के अंदर क़ैद रखना

आज के मुआशरे में बहुत से लोग औरतों को सिर्फ घर की चारदिवारी के अंदर क़ैद रखने को ही असल दीन समझ बैठे हैं, जबकि इस्लामी तारीख़ इस बात को पूरी तरह ख़ारिज करती है. हम सब जानते हैं कि पैग़म्बरे इस्लाम की पहली बीवी हज़रत ख़दीजा अपने वक़्त की एक बहुत बड़ी और कामयाब बिज़नेस वुमन थीं, जिनका कारोबार दूर-दूर तक फैला हुआ था. उन्हें उनकी सख़ावत और रूतबे की वजह से मलीकतुल अरब यानी अरब की मलक का लक़ब मिला हुआ था. ख़ुद अल्लाह के रसूल ने शादी से पहले उनके कारोबार का काम संभाला था और उनकी समझदारी की हमेशा तारीफ़ की. इसके बावजूद आज के दौर में अगर कोई मुस्लिम बेटी या औरत अपनी हदों में रहकर कारोबार करना चाहती है या तरक़्क़ी की राह पर आगे बढ़ना चाहती है तो ये समाज उस पर तरह-तरह की पाबंदियाँ लगा देता है, जो कि नबी की सीरत के बिलकुल बरअक्स है.

बेटियों और बहनों को नहीं देते हैं जायदाद में उनका हिस्सा

एक और बहुत बड़ा दर्दनाक पहलू बेटियों और बहनों को जायदाद में उनका हिस्सा न देना है, जिसके बारे में क़ुरान और नबी करीम के साफ़ अहकामात मौजूद हैं. हमारे समाज में जब विरासत के बंटवारे की बात आती है, तो बहुत ही चालाकी से बेटियों को उनके हक़ से महरूम कर दिया जाता है या उनसे ज़बरदस्ती हक़ माफ़ करवा लिया जाता है. ये कितनी बड़ा अलमिया है कि हम उस नबी की उम्मत होने का दावा करते हैं जिनकी नस्ल को अल्लाह ने उनकी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से आगे बढ़ाया. नबी करीम ने अपनी बेटी को जो मक़ाम और प्यार दिया वह पूरी दुनिया के सामने है, और आज उनके नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाले लोग अपने घरों की बेटियों को बाप की विरासत का वारिस बनाने के नाम पर पीछे हट जाते हैं.

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औरतों की राय को नहीं दी जाती है अहमियत

फ़ैसले लेने और मशविरा करने के मामले में भी आज औरतों को घर का एक कमज़ोर हिस्सा मान लिया जाता है और उनकी राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती है. ये सोच बना ली गई है कि औरतें सिर्फ गृहस्थी संभालने और बच्चों की परवरिश के लिए हैं और बाहर की दुनिया या संजीदा मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए. जबकि तारीख़ गवाह है कि नबी करीम ने हुदैबिया के मुश्किल तरीन मौक़े पर अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलमा से मशविरा किया था और उनके मशविरे पर अमल करके एक बहुत बड़ा मसला हल किया था. घर के बड़े फैसलों से लेकर समाज के अहम मामलों तक में औरतों की अक़्ल और उनकी राय को नज़रअंदाज़ करना दरअसल उस सुन्नत को भूल जाना है जो हमें बराबरी और इज्ज़त सिखाती है.

औरतों को कमतर समझना

जब हम बहादुरी, सब्र और ज़िम्मेदारी की बात करते हैं तो कर्बला के मैदान और उसके बाद की तारीख़ को कैसे भुलाया जा सकता है, जहाँ नबी की नवासी बीबी ज़ैनब ने बेमिसाल किरदार निभाया. इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब पूरा ख़ानदान उजड़ चुका था तब नबी करीम की गोद में पली बढ़ी और नबी करीम से परवरिश पाई बीबी ज़ैनब ने न सिर्फ यतीम बच्चों और बीमार इमाम ज़ैनुल आबेदीन की हिफ़ाज़त की बल्कि ज़ालिम यज़ीद के भरे दरबार में खड़े होकर ऐसी बेबाक तक़रीर की, कि जिसने ज़ुल्म की हुकूमत की नींव हिला दी. बीबी ज़ैनब का वो किरदार ये साबित करता है कि इस्लाम की औरत सिर्फ घर में बैठने के लिए नहीं है, बल्कि वक़्त आने पर वो पूरे समाज और हक़ की हिफ़ाज़त के लिए सबसे आगे खड़ी हो सकती है.

इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़ुबानी तौर पर आले रसूल से मोहब्बत का दावा करने के बजाय उनकी सच्ची सीरत और उनके बताए रास्तों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएँ. ख़ुतबा-ए-हज्जतुल विदा का हर एक लफ़्ज़ हमसे ये मांग करता है कि हम अपनी सोच को बदलें और औरतों को वो तमाम हक़ और इज़्ज़त दें जो इस्लाम ने उन्हें चौदह सौ साल पहले दी थी. चाहे वो तालीम हासिल करने का हक़ हो, अपनी पसंद से ज़िंदगी जीने का हक़ हो, जायदाद में हिस्सा पाने का मामला हो या समाज में अपनी पहचान बनाने की आज़ादी हो. जब तक हमारा मुआशरा औरतों को उनका ये जायज़ और शरर्ई मक़ाम नहीं देगा तब तक हम एक आईडियल और कामयाब समाज की तामीर नहीं कर सकते और न ही नबी करीम के उस आख़िरी पैग़ाम का हक़ अदा कर सकते हैं.



सामाजिक विभाजन आज भी बरकार

ख़ुत्बा-ए-हज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग, नस्ल, ज़ात-पात और कबीलाई ऊंच-नीच की सदियों पुरानी दीवारों को एक झटके में गिरा दिया था. उन्होंने अराफ़ात के मैदान से पूरी उम्मत को बराबरी का वो सबक़ दिया था जिसकी मिसाल दुनिया की किसी तारीख़ में नहीं मिलती. उनका ये साफ़ एलान था कि किसी अरबी को किसी अजमी यानी ग़ैर-अरब पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी , कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है. इसी तरह न तो किसी गोरे को काले पर और न ही किसी काले को गोरे पर कोई फज़ीलत हासिल है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त का पैमाना सिर्फ और सिर्फ तक़्वा यानी अच्छा बर्ताव, परहेज़गारी और नेक आमाल यानी आपका अपना कर्म है. लेकिन जब आज हम अपने समाज को देखते हैं तो यह साफ़ नज़र आता है कि हम नबी के इस आख़िरी और सबसे अहम पैग़ाम को पूरी तरह भुला चुके हैं और रंग, नस्ल, अमीर-ग़रीब और ज़ात-बिरादरी के दलदल में धंस चुके हैं.

भारतीय मुसलमानों में जाति व्यवस्था

ख़ास तौर पर अगर हम भारत के मुस्लिम समाज की कड़वी हक़ीक़त को देखें तो यहां का मुआशरा बराबरी के बजाय अशराफ़, अज़लाफ़ और अरज़ाल जैसी ज़ातों और तबक़ों में बुरी तरह बंटा हुआ है. समाज का एक हिस्सा खुद को अशराफ़ यानी ऊंची ज़ात का मानता है. जिसमें सैय्यद, शेख़, पठान, मिर्ज़ा और मुग़ल जैसी बिरादरियाँ आती हैं जो खुद को दूसरों से बेहतर समझती हैं. इसके बाद अज़लाफ़ का तबका आता है जिसे पसमांदा या पिछड़ा कहा जाता है, जिसमें अंसारी, मंसूरी, इदरीसी, सलमानी, राईनी, क़ुरैशी और सैफ़ी जैसी मेहनतकश बिरादरियाँ शामिल हैं. इसके बाद एक तीसरा तबका अरज़ाल का आता है जिसमें भटियारा, हलालख़ोर, लालबेगी और धोबी जैसी बिरादरियों को रखा गया है जिन्हें समाज में सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया है. यह पूरा ढांचा उस इस्लामी रूह के बिलकुल ख़िलाफ़ है जो इंसानों के बीच किसी भी तरह के बंटवारे को कतई मंज़ूर नहीं करता.

शादी- ब्याह में देखते हैं जाति

इस ज़ात-पात और ऊंच-नीच के समाजी बंटवारे का सबसे बुरा असर हमारे रोज़मर्रा के रिश्तों और शादियों के मामलों में साफ़ तौर पर दिखाई देता है. आज का मुसलमान नबी का कलमा तो पढ़ता है, लेकिन जब बेटी या बेटे की शादी की बात आती है तो वह दीनदारी और अच्छे अख़्लाक़ को देखने के बजाय सबसे पहले ज़ात, बिरादरी और ख़ानदान का बड़प्पन तलाश करता है. एक सैय्यद या पठान अपने बच्चे की शादी किसी अंसारी, मंसूरी या सलमानी के यहाँ करने को अपनी तौहीन समझता है और यही सोच अज़लाफ़ और अरज़ाल के बीच भी आपस में बनी हुई है. मस्जिदों में एक सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेना तो आसान है, लेकिन मस्जिद से बाहर निकलते ही वही ज़ात-पात का अहंकार और दूरियाँ दोबारा ज़िंदा हो जाती हैं. जो ये साबित करती हैं कि हमारा दिखावा कुछ और है और हमारी असल ज़िंदगी कुछ और.

ऐसे ज़ात-पात और तबक़ों में बंटे हुए मुआशरे को किसी भी क़ीमत पर पैग़म्बरे आज़म के आख़िरी ख़ुत्बे और उनके मंशूर के मुताबिक़ एक आईडियल समाज नहीं कहा जा सकता. जहाँ इंसान को उसके काम या उसके आबाओ अजदाद की वजह से छोटा या बड़ा समझा जाए. वहाँ मसावात यानी बराबरी का वजूद मुमकिन ही नहीं है. अल्लाह के रसूल ने तो एक हब्शी ग़ुलाम हज़रत बिलाल को इस्लाम का पहला मोअज़्ज़िन बनाकर ज़ात-पात के इस घमंड को अपने हाथों से तोड़ा था. आज हम खुद को उम्मती और मुहम्मदी तो कहते हैं लेकिन हमारे कर्म , हमारे आमाल, हमारे मामलात और हमारी समाजी सोच नबी की सीरत की कसौटी पर बिलकुल खोखली साबित होती है, क्योंकि हम उनके बताए भाईचारे के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं.

आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ ज़बानी तौर पर नबी की मोहब्बत का दावा करने और नारे लगाने के बजाय उनके आख़िरी पैग़ाम को अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करें. हमें अपने दिलों से सैय्यद, शेख़, पठान या मुग़ल होने के झूठे रुतबे को निकाल फेंकना होगा और सबको बराबरी और मसावात की नज़र से देखना होगा. जब तक हम ज़ात-पात की इन दीवारों को गिराकर एक ऐसा समाज नहीं बनाते जहाँ हर शख़्स को उसकी शराफ़त और अच्छे कर्मों की वजह से इज़्ज़त मिले तब तक हम सच्चे मायनों में मुहम्मदी कहलाने के हक़दार नहीं बन सकते और न ही ख़ुत्बा-ए-हज्जतुल विदा की रूह को ज़िंदा कर सकते हैं.



मुसलमानों के मामलात नहीं हैं ठीक

ख़ुत्बा-ए-हज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी, सूद से परहेज़गारी, सिले रहमी यानी अपनों और पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव और बेहतरीन अख़्लाक़ का जो दर्स दिया था वही अस्ल इस्लाम है. उन्होंने साफ़ तौर पर फ़रमाया था कि जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे पूरी ईमानदारी से लौटा दे और समाज को मआशी ज़ुल्म से बचाने के लिए ब्याज को पूरी तरह हराम कर दिया था. लेकिन आज हमारे मुस्लिम समाज का जो सबसे बड़ा कड़वा सच है वो यह है कि हमने दीन को सिर्फ कुछ इबादतों तक महदूद कर दिया है, और अमली ज़िंदगी से पैग़म्बर के अख़्लाक़ को पूरी तरह बाहर कर दिया है. हम यह भूल गए हैं कि नमाज़, रोज़ा, हज और तिलावत तब तक मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक कि हमारे लेन-देन, हमारे मामलात और हमारे आपसी रिश्ते पाक-साफ़ न हों.हमारा मुआशरा आज इसी दोहरेपन का शिकार है.

हमारे अख़्लाक़ नहीं हैं अच्छे

हम दिन में पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ने और मस्जिदों की पहली सफ़ में खड़े होने को ही अपना सबसे बड़ा इस्लामी फ़रीज़ा मान बैठे हैं, लेकिन हमारे रोज़मर्रा के अख़्लाक़ का ये हाल है कि लोग हमसे बात करने से कतराते हैं. हमारी फितरत में इस क़दर ग़ुस्सा,घमंड,जब्र और दग़ाबाज़ी शामिल हो चुकी है कि घर के लोग हों या बाहर के लोग सब हमारे बर्ताव से परेशान रहते हैं. अल्लाह के रसूल ने तो फ़रमाया था कि सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा शख़्स महफ़ूज़ रहे. लेकिन आज हम नमाज़ पढ़ने के बाद भी लोगों का दिल दुखाते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं और ज़बान से ज़हर उगलते हैं. इस तरह का खोखला और कड़वा अख़्लाक़ हमें कभी भी एक सच्चा उम्मती नहीं बना सकता, क्योंकि इबादत अगर इंसान के बर्ताव को नरम और ख़ूबसूरत न बनाए तो वह सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है.

पड़ोसी का नहीं अदा करते हैं हक़

इसी तरह हम रमज़ान के महीने में बड़े शौक़ो ज़ौक़ से रोज़े रखते हैं और भूखे-प्यासे रहने को ही सबसे बड़ी नेकी समझते हैं, चाहे हमारा पड़ोसी रात को भूखा सो जाए और हमें उसकी कोई परवाह न हो. क्या इसी का नाम सिले रहमी है और क्या यही वो हमदर्दी है जो हमें हमारे नबी ने सिखाई थी. जिन्होंने फ़रमाया था कि वो शख़्स मोमिन ही नहीं जो ख़ुद तो पेट भरकर सोए और उसका पड़ोसी भूखा रहे. आज हम फ़िजूल ख़र्ची में तो पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन जब हमारे पास रहने वाले किसी ग़रीब, यतीम या बेवा की मदद की बात आती है तो हमारा दिल छोटा हो जाता है. हम यह भूल जाते हैं कि इंसानों के साथ हमदर्दी और उनके सुख-दुख में काम आना ही इबादत है, दीन है इस्लाम है.

अमानत में खयानत

हम सुबह-शाम बहुत ही अक़ीदत के साथ क़ुरान की तिलावत करते हैं और उसे चूमकर बलंद मकाम पर रखते हैं लेकिन जब ज़िंदगी के मामलों में अमानतदारी की बात आती है तो हम बड़ी बेबाक़ी से ख़्यानत कर जाते हैं. हमारे पास अगर कोई अपनी रक़म, अपनी चीज़ या अपनी कोई राज़ की बात अमानत के तौर पर रखता है तो हम उसमें दगाबाज़ी करने से बाज़ नहीं आते. यहाँ तक कि कारोबार में मिलावट करना, नाप-तोल में कमी करना, अवाम के पैसों का ग़बन करना और किसी का हक़ मार लेना आज हमारे समाज में एक आम बात बन चुकी है. क़ुरान की आयतों को सिर्फ ज़बान से दोहराना और उसके सीधे-साधे अहकाम को अपनी अमली ज़िंदगी में न उतारना उस पाकीज़ा किताब और नबी की आख़िरी वसीयत का खुले तौर पर इंकार है.

बेकसों की मदद में कोताही

हम लाखों रुपये ख़र्च करके बड़े फ़ख़्र के साथ हज और उमराह करने जाते हैं और अपने नाम के आगे हाजी लिखवाने को बहुत बड़ा इस्लामी फ़रीज़ा समझते हैं.लेकिन हमारे अपने पड़ोस में किसी बेसहारा बच्चे की एक महीने की स्कूल फीस देने में हमारी जेब नहीं खुलती. हम मक्का और मदीना के चक्कर तो बार-बार काट आते हैं, लेकिन हमारे अपने भाई, बहन या किसी रिश्तेदार के घर में मुफ़लिसी और तंगहाली का साया होता है और हम उनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखते. आज समाज का अमीर मुसलमान आलीशान शादियों और बड़ी-बड़ी दावतों पर बेहिसाब पैसा उड़ा देता है, लेकिन समाज के बीमारों के इलाज और बेकसों की मदद के लिए उसके पास फंड नहीं होता. ये कैसी इबादत है जो हमें अल्लाह के घर तक तो ले जाती है लेकिन अल्लाह के बंदों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने का रास्ता नहीं दिखाती.

आमाल दुरूस्त नहीं

हम ज़कात देने को तो इस्लामी फ़रीज़ा समझते हैं, लेकिन जब अपने पेशे और कारोबार से सूद यानी ब्याज को पूरी तरह ख़त्म करने की बात आती है तो हम बैंकों और कमेटियों के चक्कर काटकर कोई न कोई बहाना तलाश लेते हैं. हम मस्जिदों और मदरसों के लिए बड़ी-बड़ी रक़म डोनेट करने को नेकी समझते हैं. लेकिन अपने घर में काम करने वाले मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले देने में आनाकानी करते हैं, और उसका माअशी इस्तेहसाल करते हैं. जब तक हम इबादतों के साथ-साथ अपने लेन-देन, हक़ और अख़्लाक़ को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हम ख़ुत्बा-ए-हज्जतुल विदा की रूह को कभी नहीं पा सकते. और ये भी जान लीजिए की अगर ये आमाल दुरूस्त नहीं हैं तो इबादत क़ुबूल नहीं होंगी.

बेगुनाह पर हाथ

ख़ुत्बा-ए-हज्जतुल विदा का सबसे बुनियादी और इंक़ेलाबी पैग़ाम इंसानी जान और माल की हिफ़ाज़त था, जिसके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुरअमन समाज की नींव रखी थी.उन्होंने अरब के उस माहौल में जहाँ ज़रा-ज़रा सी बात पर तलवारें खिंच जाती थीं और नस्लों तक ख़ून-ख़राबा चलता था. साफ़ लफ़्ज़ों में ऐलान किया था कि आज से दौरे जेहालत की तमाम आपसी रंजिशें और ख़ून के बदले ख़ून लेने की रस्में पूरी तरह ख़त्म की जाती हैं. उन्होंने इंसानी ज़िंदगी को इतना मुक़द्दस बताया कि उसका तक़ाबुल काबे की हुरमत से कर दिया. ताकि कोई भी किसी बेगुनाह पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सके. ख़ुद क़ुरान-ए-पाक की सूराए मायदा की आयत नंबर 32 में ये साफ़ और अटल पैग़ाम है कि जिस किसी एक इंसान की जान ली बिना तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया और जिसने किसी एक इंसान का क़त्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का क़त्ल कर दिया.

सब्र का माद्दा ख़त्म

लेकिन जब आज हम अपने समाज की ज़मीनी हक़ीक़त को देखते हैं तो रूह कांप जाती है, क्योंकि हम नबी के इस सबसे बड़े पैग़ाम से बहुत दूर जा चुके हैं. आज हमारे मुआशरे में बर्दाश्त और सब्र का माद्दा इस क़दर ख़त्म हो चुका है कि लोग छोटी-छोटी और मामूली बातों को लेकर एक-दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं. ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए, पैसों के मामूली लेन-देन के लिए या महज़ किसी छोटी सी बहस के चलते भाई भाई का ख़ून बहा देता है. मामूली ग़ुस्से और ज़िद में आकर किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना आज एक आम बात बन चुकी है. अपने आस पास रंजिशों का माहौल देख कर लगता है कि हम क़ुरान की आयतों और अल्लाह के रसूल की वसीयतों को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह भूल चुके हैं.

इस्लाम के पाकीज़ा नाम का ग़लत इस्तेमाल

इससे भी बड़ा और दर्दनाक सच आज ये है कि पूरी दुनिया में कुछ लोगों और दहशतगर्द गिरोहों ने अपनी सियासी और ज़ालिमानी साज़िशों के लिए इस्लाम के पाकीज़ा नाम का ग़लत इस्तेमाल किया है. दुनिया भर में आईएसआईएस, अल-क़ायदा, जमात-उद-दावा, जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसी तमाम दहशतगर्द तंज़ीमें बनी हुई हैं , जिन्होंने इस्लामी नामों का सहारा लिया है. यक़ीन जानिए कि मज़हबी नाम रख लेने से, इस्लामी झंडे लहराने से या मज़हबी नारे लगा देने से ये वहशी और ज़ालिम दहशतगर्द कभी भी इस्लामी नहीं हो सकते. इनका इस्लाम और दीन की रूह से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जो दीन एक बेगुनाह की जान लेने को पूरी इंसानियत का क़त्ल बताता हो वो कभी भी बेगुनाहों के ख़ून-ख़राबे, धमाकों और बेसहारा लोगों पर ज़ुल्म की इजाज़त नहीं दे सकता.

इसलिए आज ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी सफ़ों से ऐसी नफ़रती और इंतेहापंसदी सोच को पूरी तरह ख़ारिज करें और ज़ुबानी दावों से आगे बढ़कर पैग़म्बरे आज़म के असल किरदार को दुनिया के सामने लाएं. हमें अपने घरों और समाज में बच्चों को ये सिखाना होगा कि इस्लाम का मतलब सिर्फ इबादत करना नहीं है बल्कि हर इंसान की जान, माल और इज़्ज़त का एहतराम करना भी दीन का हिस्सा है. जब तक हम अपने अंदर सब्र, आपसी भाईचारा, माफ़ी और सिले रहमी जज़्बा ज़िंदा नहीं करेंगे तब तक हम एक पुरअमन समाज की तामीर नहीं कर सकते. ख़ुत्बा-ए-हज्जतुल विदा का वो तारीख़ी पैग़ाम आज भी हमसे यही मांग करता है कि हम नफ़रत की हर दीवार को गिराकर इंसानी जान की हिफ़ाज़त को सबसे ऊपर रखें और सच्चे मायनों में उस रहमत वाले नबी के उम्मती बनकर दिखाएँ.



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