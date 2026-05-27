कुर्बानी का सिर्फ गोश्त नहीं, जानवर की खाल को लेकर भी इस्लाम में हैं खास हिदायतें, जानें क्या है हुक्म?

Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार सिर्फ कुर्बानी तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके पीछे इबादत, इंसानियत और समाजी मदद का एक बड़ा पैगाम छिपा होता है. देशभर में जब लाखों मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए जानवरों की कुर्बानी देते हैं, तो उसके बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर इन जानवरों की खाल या चमड़ा कहां जाता है? क्या इसे बेचा जा सकता है, दान करना चाहिए या खुद इस्तेमाल किया जा सकता है?

दरअसल, कुर्बानी के जानवर की खाल इस्लामी नजरिए से भी अहम मानी गई है और आर्थिक रूप से भी इसकी बड़ी कीमत होती है. भारत में बकरीद के दौरान करोड़ों जानवर जिबह किए जाते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में चमड़ा इकट्ठा होता है. यही चमड़ा बाद में जूते, बैग, बेल्ट, जैकेट और दूसरे लेदर उत्पादों में इस्तेमाल होता है.

सहरानपुर स्थित डिसेंट इंडियन फॉर्मेसी कॉलेज के संयोजक और इस्लामी मामलों के जानकार मोहम्मद आबिद के मुताबिक, कुरान में कुर्बानी का मकसद तकवा और परहेजगारी बताया गया है. कुरान की सूरह अल-हज्ज (22:37) में कहा गया है कि "अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है." यानी कुर्बानी की असली अहमियत नीयत और अल्लाह की फरमाबरदारी है.

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हदीसों में कुर्बानी के जानवर की खाल को इस्तेमाल करने और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का जिक्र मिलता है. मोहम्मद आबिद के मुताबिक, सहीह मुस्लिम और दूसरी किताबों में हजरत अली (रजि.) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि वे कुर्बानी के जानवरों की खाल और दूसरी चीजें गरीबों में बांट दें. कसाई को उसकी मजदूरी खाल या गोश्त से न दी जाए. उलेमा के मुताबिक, खाल को दान करना, मदरसों या जरूरतमंदों को देना बेहतर माना जाता है. हालांकि, कुछ फुकहा ने इसे बेचकर उसकी रकम गरीबों पर खर्च करने की भी इजाजत दी है.

भारत में हर साल बकरीद पर कितने जानवरों की कुर्बानी होती है, इसका कोई आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन व्यापारिक और उद्योग संगठनों के अनुमान के मुताबिक देशभर में लगभग 20 से 30 लाख जानवर जिबह किए जाते हैं. इनमें बकरे, भेड़, भैंस और ऊंट शामिल होते हैं. इनसे लाखों टन कच्चा चमड़ा इकट्ठा होता है, जो भारत के लेदर उद्योग के लिए अहम कच्चा माल माना जाता है.

कानपुर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहर चमड़ा उद्योग के बड़े केंद्र हैं. बकरीद के दौरान इकट्ठा की गई खालों को पहले नमक लगाकर सुरक्षित किया जाता है, फिर उन्हें टेनरियों में भेजा जाता है जहां प्रोसेसिंग के बाद उनसे अलग-अलग लेदर उत्पाद तैयार किए जाते हैं.

कई मदरसे और सामाजिक संस्थाएं भी कुर्बानी की खाल इकट्ठा करती हैं. इन खालों को बेचकर मिलने वाली रकम से गरीब बच्चों की पढ़ाई, यतीमखानों और सामाजिक कामों का खर्च चलाया जाता है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में फॉक्स लेदर और सिंथेटिक सामग्री के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से खालों की कीमत में गिरावट आई है, जिससे कई संस्थाओं की आमदनी प्रभावित हुई है.

इसके बावजूद बकरीद पर मिलने वाला चमड़ा आज भी भारत के लेदर कारोबार का अहम हिस्सा माना जाता है. यानी कुर्बानी के बाद जानवरों की खाल सिर्फ एक बचा हुआ हिस्सा नहीं होती, बल्कि वह धार्मिक परंपरा, सामाजिक मदद और बड़े आर्थिक कारोबार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है.

भारत में हर साल बकरीद यानी ईद-उल-अज़हा पर कितने जानवरों की कुर्बानी होती है, इसका कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है. हालांकि अलग-अलग पशुपालन विशेषज्ञों, व्यापार संगठनों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक देशभर में हर साल करोड़ों जानवरों की कुर्बानी दी जाती है.

आमतौर पर माना जाता है कि बकरीद के दौरान भारत में सबसे ज्यादा बकरों की कुर्बानी होती है. इसके अलावा भेड़, दुम्बा, ऊंट और कुछ राज्यों में भैंस की भी कुर्बानी दी जाती है. कई रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि पूरे देश में बकरीद के दौरान करीब 1 से 2 करोड़ तक छोटे और बड़े जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, हालांकि यह संख्या हर साल अलग-अलग होती है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में कुर्बानी का दायरा काफी बड़ा होता है. बड़े शहरों में लाखों जानवरों की खरीद-बिक्री होती है और ईद से पहले पशु बाजारों में भारी रौनक देखने को मिलती है.

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