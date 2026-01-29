Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3090076
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंUP News: उतरौला में बुर्का पहनकर घूम रहा था राजेंद्र, तभी पुलिस की पड़ी नजर और...

UP News: उतरौला में बुर्का पहनकर घूम रहा था राजेंद्र, तभी पुलिस की पड़ी नजर और...

Balrampur Burqa Incident: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बुर्का पहने एक व्यक्ति को पुलिस शक के आधार पर रोकती हुई दिख रही है. बुर्का हटाने पर उस व्यक्ति की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:22 AM IST

Trending Photos

UP News: उतरौला में बुर्का पहनकर घूम रहा था राजेंद्र, तभी पुलिस की पड़ी नजर और...

Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति बुर्का पहने खड़ा दिख रहा है. पुलिस को शक हुआ और उन्होंने बुर्का पहने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका. जब पुलिस ने उस व्यक्ति से बुर्का हटाने को कहा, तो उसके नीचे से एक आदमी निकला, जिसकी पहचान बाद में राजेंद्र के रूप में हुई.

दरअसल, देश में बुर्का और हिजाब को लेकर माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है. मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर लगातार विवाद और बहस होती रही है. ऐसे में उतरौला की घटना से यह चिंता बढ़ गई है कि बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं पर शक, प्रोफाइलिंग और उत्पीड़न बढ़ सकता है. कई सोशल मीडिया यूजर्स इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि एक व्यक्ति के काम के आधार पर पूरे समुदाय, खासकर मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत चिंताजनक है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस को उस व्यक्ति की हरकतों पर शक हुआ. पूछताछ के दौरान, जब बुर्का हटाया गया, तो उस व्यक्ति की असली पहचान सामने आई. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वह युवक बुर्का क्यों पहने हुए था और क्या इसके पीछे कोई आपराधिक इरादा था. जांच अभी जारी है और पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है. हालांकि, यह घटना सिर्फ़ एक व्यक्ति की कथित धोखेबाजी तक सीमित नहीं है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने चिंता जताई है कि ऐसी घटनाओं से आम मुस्लिम महिलाओं के लिए दिक्कतें पैदा होती हैं. जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं, उन्हें पहले से ही कई जगहों पर शक, घूरने और बेवजह के सवालों का सामना करना पड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो के बाद कुछ यूजर्स ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन यह भी अपील की कि जांच और सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को परेशान न किया जाए. सोशल मीडिया पर यह भी मांग की जा रही है कि प्रशासन सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

balrampur newsUtraula burqa videoBalrampur burqa incident

Trending news

Hardoi News
Hardoi News: भ्रष्टाचार उजागर किया तो एडवोकेट फिरदौस जहां पर प्रधान का जानलेवा हमला
Iran India Security Talks
युद्ध की कगार पर दुनिया! US-ईरान टकराव के बीच भारत-तेहरान की गुप्त सुरक्षा बैठक!
Pakistan News
पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय पर बढ़ता कहर, जानें इस्लामाबाद की डरावनी हकीकत
Bangladesh news
बांग्लादेश में लागू होगा इस्लामिक कानून, चुनाव के पहले मिल रहे बड़े संकेत!
mla akil akhtar join aimim
Jharkhand: पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने थामा AIMIM का दामन, कर दिया बड़ा ऐलान
Ayodhya Rape Case
अयोध्या रेप केस में बाइज्जत बरी हुए SP नेता मोईद खान;आरोप लगते ही हुई थी ये कार्रवाई
Shab-E-Barat 2026
Shab-E-Barat 2026: 3 फरवरी को शब-ए-बरात और इस तारीख से शुरू हो रहा रमज़ान
Pakistan News
Pakistan News: ईशनिंदा के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश,मानवाधिकार संगठनों का दावा
ASP Anuj Chaudhary
गहरा होता जा रहा है ASP अनुज चौधरी पर लगा संभल का दाग और कसती जा रही कानून की पकड़
muslim news
मोदी-योगी के खिलाफ बड़े बोल पड़ गया भारी, गिरफ्तारी के बाद अहमद ने मांगी माफी