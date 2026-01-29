UP News: उतरौला में बुर्का पहनकर घूम रहा था राजेंद्र, तभी पुलिस की पड़ी नजर और...

Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति बुर्का पहने खड़ा दिख रहा है. पुलिस को शक हुआ और उन्होंने बुर्का पहने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका. जब पुलिस ने उस व्यक्ति से बुर्का हटाने को कहा, तो उसके नीचे से एक आदमी निकला, जिसकी पहचान बाद में राजेंद्र के रूप में हुई.

दरअसल, देश में बुर्का और हिजाब को लेकर माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है. मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर लगातार विवाद और बहस होती रही है. ऐसे में उतरौला की घटना से यह चिंता बढ़ गई है कि बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं पर शक, प्रोफाइलिंग और उत्पीड़न बढ़ सकता है. कई सोशल मीडिया यूजर्स इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि एक व्यक्ति के काम के आधार पर पूरे समुदाय, खासकर मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत चिंताजनक है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस को उस व्यक्ति की हरकतों पर शक हुआ. पूछताछ के दौरान, जब बुर्का हटाया गया, तो उस व्यक्ति की असली पहचान सामने आई. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वह युवक बुर्का क्यों पहने हुए था और क्या इसके पीछे कोई आपराधिक इरादा था. जांच अभी जारी है और पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है. हालांकि, यह घटना सिर्फ़ एक व्यक्ति की कथित धोखेबाजी तक सीमित नहीं है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने चिंता जताई है कि ऐसी घटनाओं से आम मुस्लिम महिलाओं के लिए दिक्कतें पैदा होती हैं. जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं, उन्हें पहले से ही कई जगहों पर शक, घूरने और बेवजह के सवालों का सामना करना पड़ता है.

वायरल वीडियो के बाद कुछ यूजर्स ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन यह भी अपील की कि जांच और सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को परेशान न किया जाए. सोशल मीडिया पर यह भी मांग की जा रही है कि प्रशासन सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे.