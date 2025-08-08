आवामी लीग ने 8 अगस्त को 'काला दिवस' बताया, यूनुस सरकार पर लगाया तख्तापलट का आरोप
आवामी लीग ने 8 अगस्त को 'काला दिवस' बताया, यूनुस सरकार पर लगाया तख्तापलट का आरोप

Awami League Black Day: अवामी लीग ने 8 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार पर सत्ता हथियाने और बांग्लादेश के संविधान और लोकतंत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:48 PM IST

Awami League Black Day: बांग्लादेश की आवामी लीग ने शुक्रवार को 'काला दिवस' के रूप में याद करते हुए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर देश का सत्ता बलपूर्वक हथियाने और संविधान का घोर उल्लंघन करने का आरोप लगाया. पार्टी ने इस दिन को बांग्लादेश के इतिहास का एक "सबसे काला अध्याय" बताया और कहा कि यह “देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून व्यवस्था तंत्र की सामूहिक विफलता” का प्रतीक है.

आवामी लीग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, “संविधान का उल्लंघन करना शासन की मूल संरचना को ध्वस्त करने और जनता के अधिकारों को छीनने के समान है. इस अमानवीय प्रयास से फासीवादी यूनुस ने देश की शांति और स्थिरता को खतरे में डाल दिया, जिससे एकता और सामाजिक समरसता की नींव हिल गई.”

बयान में यह भी कहा गया कि राजधानी ढाका के हातीर्पुल मुख्य सड़क पर ढाका-8 निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के साथ मिलकर आवामी लीग ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन सिर्फ सत्ता हथियाने के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता का प्रतीक था.

पार्टी ने सभी नागरिकों से 'काला दिवस' को स्मरण करते हुए लोकतंत्र की रक्षा में एकजुट रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक संभव नहीं जब तक वह अपने संविधान का सम्मान नहीं करता. आवामी लीग ने अपने बयान में कहा, “8 अगस्त को संविधान के विश्वासघात और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा. लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा, बांग्लादेश की रक्षा, यही हमारा संकल्प है.”

Awami League Black Day

