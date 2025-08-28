Bangladesh News: अगले साल रमजान से पहले होगा बांग्लादेश में चुनाव, EC ने किया ऐलान
Bangladesh News: 25 अगस्त को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि देश अगले साल फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव कराने के लिए तैयार है और अंतरिम सरकार की जगह एक निर्वाचित सरकार लेगी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:07 PM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश चुनाव आयोग (EC) ने 28 अगस्त को 13वें आम चुनाव को अगले साल फरवरी से पहले रमजान से पूर्व कराने के लिए चुनावी कार्ययोजना की घोषणा की. इलेक्शन कमीशन के सीनियर सचिव अख्तर अहमद ने बताया कि इस कार्ययोजना में मतदाता लिस्ट बनाने, नए राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन, संसदीय क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, पर्यवेक्षकों और पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश अद्यतन करने, चुनावी पुस्तिका, पोस्टर और पहचान पत्र छापने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, पारदर्शी मतपेटियां और चुनाव सामग्री तैयार रखने, चुनावी बजट बनाने, मतदान केंद्र स्थापित करने, कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और परिणाम घोषणा जैसे सभी कार्यों की समयसीमा तय की गई है.

अहमद ने कहा कि कार्ययोजना में कुल 24 खंडों में विभाजित कार्य शामिल हैं. हालांकि, इसमें इलेक्शन कार्यक्रम की घोषणा की सटीक समयरेखा का जिक्र नहीं किया गया है. योजना के मुताबिक, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, चुनाव विशेषज्ञों, पत्रकारों, पर्यवेक्षकों और एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के छात्रों समेत सभी हितधारकों के साथ वार्ता सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी और डेढ़ महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी.

गौरतलब है कि 25 अगस्त को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि देश अगले साल फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव कराने के लिए तैयार है और अंतरिम सरकार की जगह एक निर्वाचित सरकार लेगी. यूनुस ने कॉक्स बाजार में आयोजित 'स्टेकहोल्डर्स डायलॉग' में कहा, “हमने फरवरी 2026 के पहले पखवाड़े में चुनाव कराने की घोषणा की है. अंतरिम सरकार की जगह निर्वाचित सरकार आएगी.” उन्होंने कहा कि एक साल पहले हुए जनविरोधी आंदोलन और हिंसक घटनाओं के बाद अब देश “काफी हद तक स्थिर” हो गया है और चुनाव कराने की स्थिति में है. 

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को पिछले साल हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हटाए जाने के बाद से बांग्लादेश में अगले आम चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी. अब यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश में निर्धारित समय पर चुनाव होंगे.

Zee Salaam Web Desk

Bangladesh newsBangladesh Election Commission

