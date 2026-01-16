ब्रिटिश संसद में उठा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्याओं का मुद्दा

Advertisement
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंब्रिटिश संसद में उठा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्याओं का मुद्दा

Bangladesh Minority Killings: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हत्याओं और बढ़ती हिंसा का मुद्दा ब्रिटिश संसद में उठाया गया. कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने सरकार से सवाल करते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई.

Jan 16, 2026

Trending Photos

Bangladesh News: यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है. यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है. ब्रिटिश सांसद ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का जिक्र किया, जहां हिंदुओं को सड़कों पर मारा जा रहा है, उनके घरों और मंदिरों में आग लगाई जा रही है और इसी तरह की हिंसा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी की जा रही है.

हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि अवकाश से पहले स्थगन बहस में उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में सवाल उठाए और सदन के नेता ने वहां की खतरनाक स्थिति के बारे में विदेश सचिव को सही लिखा. ब्रिटिश सांसद ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक चिंताओं के बीच हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दल, अवामी लीग, को भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसके बावजूद कि जनमत सर्वेक्षणों में उसे लगभग 30 प्रतिशत वोट मिलने की बात कही गई है. इसी तरह, इस्लामी कट्टरपंथियों ने एक जनमत संग्रह की मांग की है जो बांग्लादेश के संविधान को स्थायी रूप से बदल देगा.

ब्लैकमैन ने अगले सप्ताह ब्रिटिश विदेश सचिव से एक बयान की भी मांग की, जिसमें यह बताया जाए कि ब्रिटिश सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी और दक्षिण एशियाई देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएगी. अपने संयुक्त बयान में विभिन्न दलों के ब्रिटिश सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिम सरकार को बांग्लादेशी मतदाताओं पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए थे और चेतावनी दी कि प्रमुख राजनीतिक दलों को छोड़कर कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता है.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Bangladesh newsBangladesh Minority KillingsUK Parliament Bangladesh Issue

