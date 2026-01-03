Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3062611
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंबांग्लादेश में खोकन दास पर भीड़ ने किया हमला, तीन दिन बाद अस्पताल में हुई मौत

बांग्लादेश में खोकन दास पर भीड़ ने किया हमला, तीन दिन बाद अस्पताल में हुई मौत

Bangladesh News: बांग्लादेश में खोकन चंद्र दास नाम के एक व्यापारी को भीड़ द्वारा पीटने और जलाने की वजह से मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 03, 2026, 02:51 PM IST

Trending Photos

बांग्लादेश में खोकन दास पर भीड़ ने किया हमला, तीन दिन बाद अस्पताल में हुई मौत

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंदू समाज के एक व्यक्ति को भीड़ द्वारा हमला किया गया, जिसके तीन दिन बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई. मृत हिंदू व्यक्ति की पहचान 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है, जो एक व्यापारी थे. तीन दिन पहले उन पर एक भीड़ ने धारदार हथियारों से हमला किया और पेट्रोल उड़ेल कर जलाने की कोशिश की. 

इस दौरान स्थानीय लोगों ने खोकन चंद्र दास को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि वह बच नहीं सके और हमले के तीन दिन बाद शनिवार (3 दिसंबर) को ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में मौत हो गई. 

खोकन चंद्र दास बांग्लादेश के शरियतपुर जिले के केउरभंगा बाजार में मोबाइल बैंकिंग का कारोबार कर रहे थे. खोकन चंद्र दास की शनिवार सुबह ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में जलने की चोटों का इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने बताया कि खोकन चंद्र दास का शरीर करीब तीस फीसदी तक जल गया था, जिसमें उनके चेहरे और सांस की नली में गंभीर चोटें आई थीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

खोकन दास के रिश्तेदार प्रांटो दास ने ANI को बताया कि परिवार इस हत्या की ठीक से जांच और न्याय चाहता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बचने नहीं दिया जाना चाहिए, और इस बात पर जोर दिया कि जिनकी पहचान हो गई है, उन्हें बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाना चाहिए. 

खोकन दास की पत्नी सीमा दास ने बताया कि उनके पति को घर में घुसने से पहले ही बदमाशों ने पकड़ लिया और उन पर हमला किया. उन्होंने बताया कि खोकन दास घर में घुस रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर पेट्रोल डालकर हमला किया और आग लगा दी. उन्होंने बताया कि खोकन दास की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और वह इस हमले के पीछे का मकसद समझ नहीं पा रही हैं.

हमलावरों ने कथित तौर पर उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, उनके शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी. खुद को बचाने की कोशिश में दास सड़क के किनारे पास के एक तालाब में कूद गए. उनकी चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग गए. प्रथमो आलो की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय लोगों ने दास को बचाया और शुरू में उन्हें शरियतपुर सदर अस्पताल ले गए, जहाँ उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें इमरजेंसी इलाज दिया गया और बाद में उसी रात ढाका रेफर कर दिया गया.

दामुड्या पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज मोहम्मद रबीउल हक ने कहा कि दो संदिग्धों की पहचान कर ली गई है. उन्होंने कहा कि केउरभंगा बाज़ार में एक बिजनेसमैन पर हमले की जानकारी मिलने के बाद, वे घटनास्थल पर गए. हमलावरों में से दो के नाम पहचान लिए गए हैं, वे स्थानीय निवासी रब्बी और सोहाग हैं. उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं. हम इस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने की भी कोशिश कर रहे हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh Khokan Chandra Das KillingToday News

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश में खोकन दास पर भीड़ ने किया हमला, तीन दिन बाद अस्पताल में हुई मौत
america
क्या डोनाल्ड ट्रंप की शह पर हो रहा है ईरान में प्रदर्शन, उठ रहे हैं कई सवाल!
Sultan Sikandar Badshah Dargah Urs
मद्रास HC ने सुल्तान सिकंदर बादशाह दरगाह में इन शर्तों के साथ उर्स की दी इजाजत
BBC Directive Order KKR Player Release
BCCI के निर्देष के बाद संगीत सोम ने SRK पर साधा निशाना,BNG खिलाड़ी से जुड़ा है मामला
sikandrabad
Sikandrabad: खुलेआम जिंदा जलाने की धमकी, मुसलमानों को गांव छोड़ने का अल्टीमेटम
BCCI
BCCI का KKR को निर्देष, टीम से हटाएं बांग्लादेशी खिलाड़ी;भारी बवाल के बाद लिया फैसला
Uttar Pradesh news
बड़े इमामबाड़े में पेशाब करने की घटना पर भड़का मुस्लिम समाज,आरोपी पर दर्ज हुआ मुकदमा
Saudi Arabia
Saudi Arabia का Yemen पर बड़ा हमला, 20 लड़ाकों की मौत, 24 घंटे बंद रहीं फ्लाइट्स
Faiz Ilahi Dargah News
बुलडोजर की आहट: MCD एक्शन के बीच दरगाह फैज इलाही में शादी समारोह बंद
Doctor Nusrat Parveen case
नीतीश ने स्टेज पर खींचा हिजाब, तो डॉक्टर ने ठुकराई नौकरी; आखिर क्या चाहती हैं नुसरत?