बांग्लादेश में खोकन दास पर भीड़ ने किया हमला, तीन दिन बाद अस्पताल में हुई मौत

Bangladesh News: बांग्लादेश में खोकन चंद्र दास नाम के एक व्यापारी को भीड़ द्वारा पीटने और जलाने की वजह से मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.
Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंदू समाज के एक व्यक्ति को भीड़ द्वारा हमला किया गया, जिसके तीन दिन बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई. मृत हिंदू व्यक्ति की पहचान 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है, जो एक व्यापारी थे. तीन दिन पहले उन पर एक भीड़ ने धारदार हथियारों से हमला किया और पेट्रोल उड़ेल कर जलाने की कोशिश की.
इस दौरान स्थानीय लोगों ने खोकन चंद्र दास को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि वह बच नहीं सके और हमले के तीन दिन बाद शनिवार (3 दिसंबर) को ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में मौत हो गई.
खोकन चंद्र दास बांग्लादेश के शरियतपुर जिले के केउरभंगा बाजार में मोबाइल बैंकिंग का कारोबार कर रहे थे. खोकन चंद्र दास की शनिवार सुबह ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में जलने की चोटों का इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने बताया कि खोकन चंद्र दास का शरीर करीब तीस फीसदी तक जल गया था, जिसमें उनके चेहरे और सांस की नली में गंभीर चोटें आई थीं.
खोकन दास के रिश्तेदार प्रांटो दास ने ANI को बताया कि परिवार इस हत्या की ठीक से जांच और न्याय चाहता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बचने नहीं दिया जाना चाहिए, और इस बात पर जोर दिया कि जिनकी पहचान हो गई है, उन्हें बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाना चाहिए.
खोकन दास की पत्नी सीमा दास ने बताया कि उनके पति को घर में घुसने से पहले ही बदमाशों ने पकड़ लिया और उन पर हमला किया. उन्होंने बताया कि खोकन दास घर में घुस रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर पेट्रोल डालकर हमला किया और आग लगा दी. उन्होंने बताया कि खोकन दास की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और वह इस हमले के पीछे का मकसद समझ नहीं पा रही हैं.
हमलावरों ने कथित तौर पर उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, उनके शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी. खुद को बचाने की कोशिश में दास सड़क के किनारे पास के एक तालाब में कूद गए. उनकी चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग गए. प्रथमो आलो की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय लोगों ने दास को बचाया और शुरू में उन्हें शरियतपुर सदर अस्पताल ले गए, जहाँ उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें इमरजेंसी इलाज दिया गया और बाद में उसी रात ढाका रेफर कर दिया गया.
दामुड्या पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज मोहम्मद रबीउल हक ने कहा कि दो संदिग्धों की पहचान कर ली गई है. उन्होंने कहा कि केउरभंगा बाज़ार में एक बिजनेसमैन पर हमले की जानकारी मिलने के बाद, वे घटनास्थल पर गए. हमलावरों में से दो के नाम पहचान लिए गए हैं, वे स्थानीय निवासी रब्बी और सोहाग हैं. उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं. हम इस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने की भी कोशिश कर रहे हैं.