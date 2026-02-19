T20 वर्ल्ड कप विवाद के बाद बैकफुट पर बांग्लादेश, अब भारत से करना चाहता है बात

Bangladesh News: बांग्लादेश की नेशनल टीम के पूर्व फुटबॉलर और बांग्लादेश के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक ने ESPNcricinfo के मुताबिक, BCCI और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की इच्छा जताई है. अमीनुल हक ने कहा कि वह चल रहे ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बारे में "इस मुद्दे को जल्दी सुलझाना" चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वह भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिले और उनके साथ T20 वर्ल्ड कप पर चर्चा की. उन्होंने बातचीत को अच्छा बताया और बातचीत के ज़रिए मामले को जल्दी सुलझाने की बांग्लादेश की इच्छा जताई, साथ ही पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने की अहमियत पर ज़ोर दिया.

ESPNcricinfo के मुताबिक, आम चुनावों के बाद बांग्लादेश की नई कैबिनेट के शपथ लेने के बाद मंगलवार को अनिमुल ने कहा, "आज शपथ लेने के बाद, मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला. मैंने उनके साथ T20 वर्ल्ड कप पर बात की. यह एक अच्छी बातचीत थी. मैंने उनसे कहा कि हम इस मुद्दे को बातचीत से जल्दी सुलझाना चाहते हैं क्योंकि हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं."

अमीनुल हक ने कहा कि बांग्लादेश का मकसद भारत के साथ सभी सेक्टर में, जिसमें स्पोर्ट्स भी शामिल हैं, "ईमानदार और अच्छे रिश्ते" बनाना है. उन्होंने आगे कहा कि डिप्लोमैटिक दिक्कतों की वजह से टीम 2026 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाई, जिससे पता चलता है कि पहले हुई बातचीत और उन मुद्दों के हल से बांग्लादेश के लिए इस बड़े इवेंट में हिस्सा लेना मुमकिन हो सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

अमीनुल हक ने कहा, "स्पोर्ट्स से लेकर दूसरे सभी सेक्टर तक, हम एक ईमानदार और अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं. आप जानते हैं कि डिप्लोमैटिक दिक्कतों की वजह से हम वर्ल्ड कप में नहीं खेल सके. अगर उन मुद्दों पर पहले बात हो गई होती और उन्हें सुलझा लिया गया होता, तो हमारी टीम हिस्सा ले सकती थी." यह डेवलपमेंट तब हुआ जब बांग्लादेश को 2026 T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया गया. स्कॉटलैंड ने अपने सभी मैच भारत के बाहर खेलने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) इस पर सहमत नहीं हो पाई.

काउंसिल ने यह फैसला तब लिया जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार से जुड़ी चिंताओं के बीच BCCI के निर्देशों के बाद टीम से हटा दिया गया था. 9 फरवरी को ICC ने कन्फर्म किया कि भारत में अपने T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से मना करने पर बांग्लादेश पर कोई बैन नहीं लगेगा. इसके अलावा, BCB को 2031 मेन्स ODI वर्ल्ड कप से पहले एक ICC इवेंट होस्ट करने का अधिकार दिया गया, जिसे बांग्लादेश भारत के साथ को-होस्ट करने वाला है.

इनपुट- ANI