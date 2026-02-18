BNP की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन, 50 मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी नई कैबिनेट के 50 सदस्यों को पोर्टफोलियो बांट दिए हैं. BNP की चुनावी जीत के बाद बनी सरकार में उन्होंने डिफेंस समेत तीन अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Bangladesh News: बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी कैबिनेट के 50 सदस्यों को अलग-अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारियां सौंपी हैं. सरकार की तरफ से जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर में कहा गया है कि प्रधानमंत्री खुद तीन खास मंत्रालयों कैबिनेट डिवीज़न, रक्षा मंत्रालय और आर्म्ड फोर्सेज़ डिवीज़न की देखरेख करेंगे. नई कैबिनेट में कई सीनियर नेताओं को अहम पद दिए गए हैं, जो सरकार की प्राथमिकताओं और पॉलिटिकल बैलेंस को दिखाते हैं.
खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री बनाया गया है, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सीनियर नेता शमा ओबैद को विदेश मामलों की राज्य मंत्री बनाया गया है. इसके अलावा, BNP के जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर को लोकल गवर्नमेंट, रूरल डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव्स मंत्रालय का चार्ज दिया गया है. पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अमीर खसरू महमूद चौधरी को फाइनेंस और प्लानिंग मंत्रालय दिया गया है, जबकि जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सलाहुद्दीन अहमद को गृह मंत्रालय का चार्ज दिया गया है.
12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनावों से बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया. सालों की राजनीतिक अस्थिरता और 2024 के लोकप्रिय विद्रोह, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया था, उसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जोरदार वापसी की. BNP ने 300 सदस्यों वाली जातीय संसद में 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर साफ बहुमत हासिल किया. इस जीत ने देश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया.
पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान लंबे देश निकाला के बाद देश लौटे और प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली. उनके नेतृत्व में BNP की सत्ता में वापसी ने शेख हसीना के लंबे राजनीतिक दबदबे को खत्म कर दिया. चुनावों के साथ-साथ एक संवैधानिक जनमत संग्रह भी हुआ, जिसमें अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनी.