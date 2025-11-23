Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3015579
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

Bangladesh News: हसीना पर बड़ा संकट! जमीन घोटाला केस में इस तारीख को होगा फैसला

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके बच्चों पर लगे जमीन घोटाले मामले में 27 नवंबर को फैसला आने वाला है. इस केस को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और सभी की निगाहें अदालत पर टिकी हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:36 PM IST

Trending Photos

Bangladesh News: हसीना पर बड़ा संकट! जमीन घोटाला केस में इस तारीख को होगा फैसला

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, छोटी बहन शेख रेहाना, हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल और बेटे सजीब वाजेद जॉय पर जमीन घोटाले का आरोप है. इस भ्रष्टाचार मामले में फैसला 27 नवंबर को आएगा. 'पुर्बाचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट' में सरकारी जमीन के बंटवारे में कथित गड़बड़ियों को लेकर दर्ज तीन अलग-अलग भ्रष्टाचार केस में फैसला सुनाने के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है. स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी.

ढाका स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने रविवार को ही तारीख तय की. शेख हसीना और 12 अन्य के खिलाफ केस में बहस रविवार को पहले ही खत्म हो गई. कोर्ट ने पहले बहस के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की थी. जॉय और पुतुल को भी उसी तारीख को दो संबंधित केस में अपना बचाव पेश करने के लिए कहा गया है.

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, बांग्लादेश की भ्रष्टाचार विरोधी आयोग एसीसी (एंटी-करप्शन कमीशन) के वकील अबुल कलाम आजाद ने मीडिया को बताया कि 17 नवंबर को जज अब्दुल्ला अल मामून ने शेड्यूल तय करने से पहले एसीसी के उप निदेशक अफनान जन्नत केया से पूछताछ की. आत्म समर्पण करने वाले एकमात्र आरोपी, पूर्व राजुक (राजधानी उन्नयन कर्तृपक्खा, बांग्लादेश के शहरी आवास से संबंधित विकास प्राधिकरण) सदस्य खुर्शीद आलम, कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वह अपनी तरफ से कोई गवाह पेश नहीं करेंगे और अपनी बेगुनाही दोहराई। वह अभी कस्टडी में अकेले आरोपी भी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

31 जुलाई को शेख हसीना और शेख रेहाना (शेख हसीना की छोटी बहन) के परिजनों के खिलाफ छह अलग-अलग मामलों में चार्ज फ्रेम किए गए थे, जिससे ट्रायल की औपचारिक शुरुआत हुई. एसीसी ने पिछले साल जनवरी में ये केस फाइल किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों ने राजुक अधिकारियों की मदद से सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में गैर-कानूनी तरीके से छह 10-कट्ठा प्लॉट हासिल किए.

भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने 25 मार्च को सभी छह मामलों में चार्जशीट जमा कीं। कुल 29 आरोपियों पर 31 जुलाई को आरोप लगाए गए और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया. अलग से ढाका स्पेशल जज कोर्ट-4 ने पुर्बाचल में 30-कट्ठा प्लॉट वितरण को लेकर शेख रेहाना और 17 अन्य के खिलाफ एक और एसीसी मामले में आखिरी दलील के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है.

एसीसी ने पिछले साल 26 दिसंबर को शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों को प्लॉट बांटने के आरोपों की जांच शुरू की थी. बाद में पूर्व प्रधानमंत्री और उनके रिश्तेदारों – जिनमें जॉय, पुतुल, शेख रेहाना, ब्रिटिश एमपी ट्यूलिप सिद्दीकी, राडवान मुजीब और अजमीना सिद्दीकी शामिल हैं, पर पुर्बाचल में कुल 60 कट्ठा जमीन हासिल करने के लिए सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट फाइल की गईं. 

आरोप है कि बड़े सरकारी पदों पर रहते हुए शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया और पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी करके प्लॉट हासिल किए गए थे. कोर्ट पहले ही हसीना को मानवता का दोषी मान 78 साल की शेख हसीना को मौत की सजा सुना चुकी है. बांग्लादेश की अदालत ने 17 नवंबर को ये फैसला सुनाया था.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bangladesh newsSheikh Hasina land scam case

Trending news

Imam Ilyasi on Arshad Madani
'...मुसलमानों का अपमान है', जमीयत चीफ मदनी के किस बयान पर भड़क गए मौलाना इलियासी
Bangladesh news
बांग्लादेश में आर्थिक भूचाल! कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी ने अर्थव्यवस्था झकझोरा
French Navy
ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ का तड़का! फ्रांस ने पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानी का किया भंडाफोड़
UP News
UP में बाबरी मस्जिद की चिंगारी ने लगा दी आग, BJP और SP नेता एक दूसरे पर टूट पड़े!
Pakistan News
पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन पर बवाल, वकीलों ने उड़ा दी सरकार की नींद
tunisia news
बांग्लादेश के बाद क्या ट्यूनीशिया में तख्तापलट? सरकार के खिलाफ हजारों का हल्ला बोल
Jammu Kashmir
J&K: माता वैष्णो देवी कमेटी का गठन, कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर बवाल
Bareilly
Bareilly: मिट्टी में बदला तौकीर रजा के करीबी आरिफ का शोरूम; जबरदस्त बुलडोजर एक्शन
UAE
IND-NPL Border: नो मैन लैंड पर घूम रहे थे UAE और एक बिहार का शख्स, अब हो रही पूछताछ
Assam
Tipu..Ipu को मारो, समुंद्र में फेको! NCERT में हुए बदलाव पर Assam CM का तीखा बयान