यूनुस सरकार से नहीं संभल रहा है बांग्लादेश, ढाका यूनिवर्सिटी में तीन शिक्षकों पर हमला

Bangladesh News: शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंसा जारी है. अंतरिम सरकार हिंसा को कंट्रोल करने में नाकाम रही है. इस बीच, ढाका में तीन टीचरों पर हमला हुआ. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 03:10 PM IST

यूनुस सरकार से नहीं संभल रहा है बांग्लादेश, ढाका यूनिवर्सिटी में तीन शिक्षकों पर हमला

Bangladesh Violence News: बांग्लादेश में चुनाव का बुखार चढ़ा हुआ है, वहीं राजनीतिक हिंसा भी बढ़ रही है. हाल के दिनों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के अंदर की लड़ाई की वजह से रोजाना हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं. लोकल मीडिया द्वारा शेयर की गई हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढाका यूनिवर्सिटी के कम से कम तीन टीचर्स को ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन (DUCSU) के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने कथित तौर पर परेशान किया और उन पर हमला किया. ये तीनों टीचर्स "निल दल" से जुड़े हैं, जो अवामी लीग को सपोर्ट करने वाला टीचर्स का एक पैनल है.

यह घटना गुरुवार दोपहर यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई, जब तीनों टीचर्स ने वाइस-चांसलर के ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें उन टीचर्स को वापस बुलाने की मांग की गई थी जिन्हें क्लास लेने से रोक दिया गया था. इस घटना का एक वीडियो, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, उसमें DUCSU सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी एबी जुबैर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज बिल्डिंग के अंदर "निल दल" के कन्वीनर अबुल कासेम मोहम्मद जमाल उद्दीन को पकड़ते हुए दिख रहे हैं. जब प्रोफेसर ने भागने की कोशिश की, तो जुबैर ने उनका पीछा किया और उन्हें कार में बैठने से रोकने की कोशिश की.

बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने जमालुद्दीन के हवाले से कहा, "हमने वाइस चांसलर के ऑफिस में सात पॉइंट का एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें उन टीचर्स को वापस काम पर रखने की मांग की गई थी जिन्हें क्लास लेने से रोक दिया गया था. इसके बाद जब सभी टीचर्स लाउंज में चाय पी रहे थे, तो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अंदर आया, हमें फासिस्टों का साथी कहा और कहा कि वे हमें जाने नहीं देंगे."

जमालुद्दीन ने आगे आरोप लगाया कि हाथापाई के दौरान, उनका स्वेटर खींचा गया और उनका बैग, जिसमें उनकी चेकबुक, बैंक कार्ड और किताबें थीं, छीन लिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि बॉटनी डिपार्टमेंट के एक और टीचर, अजमल हुसैन भुइयां को भी परेशान किया गया. इस घटना पर हैरानी जताते हुए, ढाका यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी जीनत हुडा ने सवाल किया, "ढाका यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में दिनदहाड़े टीचर्स के साथ ऐसी घटना कैसे हो सकती है?" 

गौरतलब है कि जीनत को फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज बिल्डिंग के लाउंज में भी परेशान किया गया था. ढाका यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने इस घटना की कड़ी निंदा की और ज़िम्मेदार लोगों को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाने की मांग की. लोकल मीडिया ने बताया कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पहले इन टीचरों पर पिछले साल जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का साथ देने का आरोप लगाया था, और ढाका यूनिवर्सिटी के अलग-अलग डिपार्टमेंट के 50 से ज़्यादा टीचरों को "अनचाहा" घोषित किया गया था.

राजनीतिक बदले की भावना से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन टीचरों को पढ़ाई-लिखाई से सस्पेंड कर दिया और एक "फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी" भी बनाई. हालांकि, कई महीने बीत जाने के बाद भी, इन टीचरों को क्लासरूम में वापस नहीं लाया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब से यूनुस सत्ता में आए हैं, बांग्लादेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट्स और टीचरों को बिना सोचे-समझे सस्पेंड किया गया है. 

मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. देश में हालात और खराब हो गए हैं, और काम करने के हालात असुरक्षित हो गए हैं. इसके अलावा, राजनीतिक दखल, पढ़ाई की आज़ादी पर रोक और असहमति पर हमलों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.

