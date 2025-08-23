असम में मस्जिदों और मदरसों पर ‘मिया मुसलमानों’ का कब्ज़ा? BJP का बड़ा दावा
असम में मस्जिदों और मदरसों पर ‘मिया मुसलमानों’ का कब्ज़ा? BJP का बड़ा दावा

Bangladeshi News: असम बीजेपी प्रवक्ता डॉ. मोमिनुल अवल ने दावा किया कि 30,000 मस्जिदों पर बांग्लादेशी मूल के मिया मुसलमानों का नियंत्रण है. उन्होंने जमीयत उलेमा-ए-हिंद प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान की आलोचना करते हुए स्थानीय मुस्लिम समुदायों से मस्जिदों, मदरसों और संगठनों में नेतृत्व की अपील की.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:47 PM IST

Bangladeshi News: असम में 'मिया मुसलमानों' के बीच विवाद गहराता जा रहा है. इस बीच बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता डॉ. मोमिनुल अवल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य की लगभग 30,000 मस्जिदों में संदिग्ध बांग्लादेशी और बांग्लादेशी मूल के मिया मुसलमान प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मस्जिदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मदरसों और कई मुस्लिम संगठनों पर भी इनका कब्जा है.

अवल ने यह बयान उस समय दिया जब जमीयत उलेमा-ए-हिंद और उसके प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को पद से हटाने की मांग की. बीजेपी नेता ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया, “आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बयान देने की? असम की हजारों मस्जिदों पर मिया मुसलमानों का नियंत्रण है और अब आप सीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं.”

कांग्रेस पर हमला
डॉ. अवल ने अपने बयान में कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया ने असम विधानसभा में खुद कहा था कि राज्य में लगभग 30 लाख अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं. अवल के अनुसार, उस समय जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हितेश्वर सैकिया को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की तो उनकी सरकार 10 मिनट में गिर जाएगी.

बीजेपी ने स्थानीय मुसलमानों की ये अपील
बीजेपी प्रवक्ता ने असम के स्थानीय मुस्लिम समुदायों - गोरिया, मोरिया और देशी मुसलमानों से अपील की कि वे मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम संगठनों में नेतृत्व की जिम्मेदारी खुद संभालें. उन्होंने कहा कि यह ज़रूरी है ताकि असम के धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों पर बाहरी लोगों का वर्चस्व खत्म हो सके.

जमीयत और मदनी के खिलाफ विरोध
बीजेपी नेता के इस बयान के बाद असम की राजधानी गुवाहाटी में कई संगठनों ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद और उसके प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. खासकर काहिलीपारा इलाके में जमीयत के खिलाफ नारेबाज़ी हुई. गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने भी प्रदर्शन किया और मदनी के खिलाफ नारे लगाए. छात्रों ने आरोप लगाया कि जमीयत का रवैया असम के हितों और असम की संस्कृति के खिलाफ है.

इससे पहले सीएम ने दी थी चेतावनी
इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नेक क्षेत्र) में सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है. मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी पिछली यात्रा के दौरान धुबरी जिले की दीवारों पर ऐसे नारे लिखे मिले जिनमें लोगों से बांग्लादेश के प्रति निष्ठा दिखाने की अपील की गई थी.

Zee Salaam Web Desk

bangladeshi newsMiya Muslims Controversy

