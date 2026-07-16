/क्या संसद सत्र में शामिल हो पाएंगे इंजीनियर रशीद? कोर्ट के फैसले पर टिकीं निगाहें

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बारामुला के सांसद इंजीनियर रशीद को NIA ने 2019 में टेरर फंडिंग मामले में 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था. इसी मामले में वह जेल में कैद हैं. उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से संसद के आगामी सत्र में शामिल होने के लिए इजाजत मांगी है. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें बजट सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी. इसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए भी पैरोल मिली थी.