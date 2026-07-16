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क्या संसद सत्र में शामिल हो पाएंगे इंजीनियर रशीद? कोर्ट के फैसले पर टिकीं निगाहें

Jammu Kashmir News: बारामुला के सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद के आगामी सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगते हुए पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. टेरर फंडिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद रशीद की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. NIA ने उनकी कस्टडी पैरोल पर कोई आपत्ति नहीं जताई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 16, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:45 PM IST
क्या संसद सत्र में शामिल हो पाएंगे इंजीनियर रशीद? कोर्ट के फैसले पर टिकीं निगाहें
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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