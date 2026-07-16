/क्या संसद सत्र में शामिल हो पाएंगे इंजीनियर रशीद? कोर्ट के फैसले पर टिकीं निगाहें

राज्य चुनें
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बारामुला के सांसद इंजीनियर रशीद को NIA ने 2019 में टेरर फंडिंग मामले में 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था. इसी मामले में वह जेल में कैद हैं. उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से संसद के आगामी सत्र में शामिल होने के लिए इजाजत मांगी है. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें बजट सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी. इसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए भी पैरोल मिली थी.
पटियाला हाउस कोर्ट ने जुमेरात (16 जुलाई) को सांसद अब्दुल रशीद शेख की उस अर्ज़ी पर अपने फैसले सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के जरिए जांच किए जा रहे टेरर फंडिंग मामले में कस्टडी पैरोल पर संसद के आगामी सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी. NIA कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने अब्दुल रशीद शेख और NIA के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. आदेश शाम 4 बजे सुनाए जाने की उम्मीद है.
इंजीनियर रशीद शेख ने वकील विख्यात ओबेरॉय के ज़रिए 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी. NIA की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर गौतम खज़ंची ने कहा कि अगर मुल्जिम को कस्टडी में संसद सत्र में शामिल होने की इजाजत दी जाती है, तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है. शेख को पहले भी कस्टडी में संसद की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई थी. उन्हें अपने पिता की नमाज-ए-जनाजा में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत भी दी गई थी.
इंजीनियर रशीद शेख पर NIA ने साल 2017 में टेरर फंडिंग के मामले में केस दर्ज किया था, जिसके बाद NIA ने साल 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया. इंजीनियर रशीद अपनी गिरफ़्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं. NIA ने इस मामले में उनके ख़िलाफ़ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है.