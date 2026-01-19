Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3079538
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंगुड्डू अली का दुस्साहस! जान बचाकर भाग रहे नौजवान को भाजपा MLC के घर में घुसकर मारा!

गुड्डू अली का दुस्साहस! जान बचाकर भाग रहे नौजवान को भाजपा MLC के घर में घुसकर मारा!

Bareilly Faridpur Clash: बरेली के फरीदपुर इलाके में एक सब्जी मंडी में दो दुकानदारों के बीच तीखी बहस हिंसा में बदल गई. आरोप है कि एक दुकानदार ने अपने साथियों को बुलाया, जिन्होंने दूसरे आदमी का पीछा किया. जान के डर से वह आदमी एक बीजेपी एमएलसी के घर में छिप गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:48 PM IST

Trending Photos

AI फोटो
AI फोटो

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर इलाके में एक समुदाय के कुछ लोगों ने एक युवक का पीछा किया और बीजेपी MLC के घर में घुसकर हंगामा किया. जब घर के मैनेजर ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया और पांच लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, मोहल्ला फर्रुखपुर का रहने वाला पंचम यादव सब्जी मंडी में मीट की दुकान चलाता है. गुड्डू अली की भी वहीं कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की दुकान है. बुधवार देर शाम पंचम और गुड्डू के बीच किसी बात पर बहस हो गई. आरोप है कि गुड्डू ने अपने 25 साथियों को बुला लिया. हमलावरों के चंगुल से बचकर पंचम खुद को बचाने के लिए करीब आधा किलोमीटर भागा और MLC के घर में छिप गया.

MLC की पत्नी ने लगाए गंभीर इल्जाम
MLC की पत्नी कामिनी सिंह और उनकी मैनेजर डिंपल सिंह ने पंचम यादव को पकड़ लिया. वे उसे बाहर ला रही थीं, तभी गुड्डू और उसके साथी भी MLC के घर में घुस गए. वे गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे. MLC की पत्नी और उनकी मैनेजर ने हमलावरों के घर में घुसने का विरोध किया. इस पर दूसरे समुदाय के गुंडों ने मैनेजर के साथ बदतमीजी की. इससे MLC की पत्नी और मैनेजर डर गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

मैनेजर ने MLC को किया फोन
हमलावरों के साथ भीड़ देखकर मैनेजर ने MLC को फोन किया. वह बरेली में एक मीटिंग में थे. उन्होंने फरीदपुर इंस्पेक्टर को फोन किया और उन्हें अपने घर जाने को कहा. वह खुद मीटिंग छोड़कर घर के लिए निकल पड़े. पुलिस को देखकर हमलावर भाग गए. पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में ले लिया. गुड्डू और उसके अन्य साथियों की तलाश के लिए पांच पुलिस टीमें लगाई गई हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bareilly NewsBareilly Faridpur clash

Trending news

muslim news
तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए मौलाना ने उठाई आवाज, समाज को दिखाया आईना
madhya pradesh news
Bhopal News:पार्किंग विवाद में पूर्णिमा के साथ हुई मारपीट; जबरन लपेट लिया गया मदरसा!
muslim news
बिहार में भीड़ का कहर; अतहर की मॉब लिंचिंग के बाद चालक दाऊद की पेड़ से बांधकर पिटाई
Sambhal news
"देश में मुसलमानों पर हो रहा है जुल्म", संभल MP बर्क के पिता का टूट गया सब्र का बांध
muslim news
इस्लाम छोड़ नूर बन गई सनातनी, राजकुमार संग मंदिर में लिए सात फेरे
muslim news
हिंदुत्ववादी पुनीथ को मिली जमानत, मुस्लिम मजूदरों के साथ बदसलूकी करने का आरोप
Bangladesh news
बांग्लादेश चुनाव पर बड़ा बम; हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार को कठघरे में किया खड़ा
UAE Gaza Humanitarian Aid
गाजा में फिलिस्तीनियों की दुख देख UAE का दिल पसीजा, जहाज भरकर भेजी राहत सामग्री
iran news
‘मैं तेहरान लौटूंगा’, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने किया ऐलान
muslim news
संतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन... मोहन भागवत से इस मुस्लिम नेता के तीखे सवाल