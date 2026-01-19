गुड्डू अली का दुस्साहस! जान बचाकर भाग रहे नौजवान को भाजपा MLC के घर में घुसकर मारा!

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर इलाके में एक समुदाय के कुछ लोगों ने एक युवक का पीछा किया और बीजेपी MLC के घर में घुसकर हंगामा किया. जब घर के मैनेजर ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया और पांच लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, मोहल्ला फर्रुखपुर का रहने वाला पंचम यादव सब्जी मंडी में मीट की दुकान चलाता है. गुड्डू अली की भी वहीं कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की दुकान है. बुधवार देर शाम पंचम और गुड्डू के बीच किसी बात पर बहस हो गई. आरोप है कि गुड्डू ने अपने 25 साथियों को बुला लिया. हमलावरों के चंगुल से बचकर पंचम खुद को बचाने के लिए करीब आधा किलोमीटर भागा और MLC के घर में छिप गया.

MLC की पत्नी ने लगाए गंभीर इल्जाम

MLC की पत्नी कामिनी सिंह और उनकी मैनेजर डिंपल सिंह ने पंचम यादव को पकड़ लिया. वे उसे बाहर ला रही थीं, तभी गुड्डू और उसके साथी भी MLC के घर में घुस गए. वे गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे. MLC की पत्नी और उनकी मैनेजर ने हमलावरों के घर में घुसने का विरोध किया. इस पर दूसरे समुदाय के गुंडों ने मैनेजर के साथ बदतमीजी की. इससे MLC की पत्नी और मैनेजर डर गईं.

मैनेजर ने MLC को किया फोन

हमलावरों के साथ भीड़ देखकर मैनेजर ने MLC को फोन किया. वह बरेली में एक मीटिंग में थे. उन्होंने फरीदपुर इंस्पेक्टर को फोन किया और उन्हें अपने घर जाने को कहा. वह खुद मीटिंग छोड़कर घर के लिए निकल पड़े. पुलिस को देखकर हमलावर भाग गए. पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में ले लिया. गुड्डू और उसके अन्य साथियों की तलाश के लिए पांच पुलिस टीमें लगाई गई हैं.